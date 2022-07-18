18 Июля 2022 22:40

Опасные энергетики и лимонад обнаружили в столичных магазинах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный департамент санитарно-эпидемиологического контроля отобрал на экспертизу 63 образца безалкогольных напитков импортного и отечественого производства, в том числе 23 образа энергетических напитков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По результатам лабораторных исследований 12 проб напитков импортного производства, из них 5 проб энергетических напитков, не соответствовали требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза.

Среди них напитки голландского производства - энергетик «Monster Ultra Can» и тонизирующий газированный напиток «Монстр «Энерджи Ультра». Кроме того, в грузинском лимонаде «Натахтари» обнаружено превышение концентрации бензоат натрия от 1,1 до 1,2 раза.

Бензоат натрия - это консервант, пищевая добавка Е-211.

«Пищевая добавка Е-211» широко применяется в пищевой промышленности как синтетический консервант, препятствует размножению бактерий, образованию плесени, токсинов. Их добавляют в продукты с целью увеличения срока годности продукции. Его часто добавляют в мясопродукты, рыбные консервы и икру, майонез, кетчуп, кондитерские изделия, в джемы и мармелад, в газированные напитки, а также в безалкогольное пиво и алкогольные напитки с низким содержанием алкоголя. В натуральных продуктах бензоат натрия содержится в яблоках, изюме и клюкве, корице, в связанном виде находится в бруснике, чернике и меде, в виде продукта микробного разложения гиппуровой кислоты - в простокваше, йогурте и сыре, в форме сложных эфиров - в эфирных маслах», - отметил столичный ДСЭК.

Увеличение концентрации консерванта Е-211 влияет не только на вкусовые свойства продукта, но и представляет опасность для здоровья человека. У некоторых людей бензоат натрия вызывает аллергические реакции. Продукты, содержащие Е-211, не рекомендуют употреблять с продуктами, в которых есть витамин С, так как при взаимодействии бензоата натрия и аскорбиновой кислоты образуется бензол, который отличается токсичностью и канцерогенностью и может спровоцировать возникновение злокачественных опухолей.