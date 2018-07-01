Опасные для здоровья российские колбасы обнаружили на казахстанских прилавках

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По всей республике проведена экспертиза более тысячи проб колбасной продукции, при этом 285 из них не соответствовали требованиям технических регламентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья.

В частности, в торговых объектах СКО в колбасной продукции было высокое содержание консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.



Согласно требованиям техрегламентов, уровень предельно-допустимой концентрации нитрита натрия в колбасной продукции должен составлять 50 мг/кг, левомицетина - 0,01 мг/кг.

В супермаркете «Северный» Петропавловска в колбасе «Докторская» российского производства ЗАО «Стародворские колбасы» показатель содержания нитрита натрия составил 66,6 мг/кг.

В магазине «Уют» в селе Тепличное Кызылжарского района обнаружена вареная колбаса «ПОПУЛЯРНАЯ» АО «Омский бекон», в которой данный показатель составил 60,6 мг/кг.

Также в магазине «Сова» в селе Пресновка Жамбылского района установлены нарушения сразу в нескольких видах продукции АО «Омский бекон»: в вареной колбасе «Бутербродная» категории В (содержание нитрита натрия 109,8 мг/кг), колбасе полукопченной из мяса птицы «Походная» второго сорта (72 мг/кг).

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Поскольку нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате образовывается вещество под названием метгемоглобин, которое приводит к кислородному голоданию (гипоксия), отмечают санврачи.

Вместе с тем длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики.

В случае обнаружения данной продукции на прилавках магазинов потребители могут письменно и по номеру 8 (7172) 74-26-97 обратиться в Комитет охраны общественного здоровья.

Всем производителям и в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ (Роспотребнадзор) направлены уведомления.