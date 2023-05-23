Опасные для купания места назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы и предгорных районах имеются 44 водоема, из которых 12 представляют опасность для населения в период купального сезона. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил начальник управления гражданской обороны ДЧС города Ануар Юсупов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Список 12 опасных водоемов:

1. Безымянный водоем между микрорайонами Байбесик и Ожет – Алатауский район;

2. Река Большая Алматинка (протекающая вдоль микрорайона Шанырак-2) – Алатауский район;

3. Река Большая Алматинка (от моста по проспекту аль-Фараби вверх до плотины) – Бостандыкский район;

4. Первомайские пруды в микрорайоне Кемел – Жетысуский район;

5. Река Малая Алматинка (поворот на Бутаковку) – Медеуский район;

6. Река Малая Алматинка (вдоль Центрального парка культуры и отдыха) – Медеуский район;

7. Пруд Терренкур – Медеуский район;

8. Озеро Юбилейное – Медеуский район;

9. Озеро Аэропортовское – Турксибский район;

10. Озеро в поселке Кайрат – Турксибский район;

11. Заводи реки Карасу (Шестуха) – Турксибский район;

12. Река Аксай – Наурызбайский район.

Спасатели просят жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на водоемах, а также не купаться в запрещенных местах. В период купального сезона в запрещенных местах для купания установлено 70 знаков «Купание запрещено», а также 11 информационных стендов.

«В прошлом году в результате проведенной профилактической работы, гибель людей на водоемах города не допущена, на озере Сайран спасены 17 человек, из них 6 детей. В целях недопущения несчастных случаев на воде, департаментом проводятся рейдовые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, военнослужащих Нацгвардии РК, спасателей Службы спасения и РОСО, а также волонтеров», - сказал Ануар Юсупов.

Он добавил, что в ходе рейдов нарушители общественного порядка и правил безопасности привлекаются к ответственности.

«К примеру, в 2022 году были привлечены к административной ответственности и оштрафованы 63 человека на общую сумму 790 тысяч тенге (440 статья КоАП РК – 40 человек, 364 статья – 16 человек, 412 статья – 7 человек)», - проинформировал спикер.

На сегодня в городе определены места, где разрешено купаться: это зона отдыха «Гульдер» и пляжная зона «Роща Баума» вдоль Большого Алматинского канала им. Д. Кунаева. В этом году озеро Сайран наполняться не будет.



