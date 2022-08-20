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Опасную инфекцию выявили у скота в селе Актюбинской области
20 Августа 2022 01:10

Опасную инфекцию выявили у скота в селе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В селе Кок уй теперь установят ограничения, чтобы инфекция не распространялась. Жителям запретили употреблять мясо и молоко крупного рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Корова в поселке Кок уй Кобдинского района (в 196 км от Актобе) погибла из-за инфекционной болезни. Труп животного сожгли, а жителям запретили употреблять мясо и молоко крупного рогатого скота. В течение месяца скот нельзя вывозить за пределы поселка, завозить тоже нельзя.

«Экспертиза областной ветеринарной лаборатории выявила у павшей коровы вирусную диарею. Ранее таких случаев в области не было. При инфекции повышается температура, наблюдается лихорадка, появляются боли в желудочно-кишечном тракте и диарея», - говорит заместитель руководителя Актюбинской областной ветеринарной инспекции Иса Базаров.

В Кок уй теперь установят ограничения, чтобы инфекция не распространялась. В помещениях для скота проведут дезинфекцию. Скот вакцинируют.

Ветеринары пока не могут ответить, откуда взялась инфекция, жители поселка говорят, что извне скот не завозили.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области у скота выявили бруцеллез. 23 овцы одного из сельчан показали положительный результат на бруцеллез и 29 – сомнительный.


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