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Опасность социальных сетей заключается в нарушении иерархии – политолог Айдос Сарым

12 Ноября 2020 15:24
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Опасность социальных сетей заключается в нарушении иерархии – политолог Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный политолог, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Айдос Сарым на площадке ежегодного форума Astana Media Week 2020 высказался по поводу роли социальных сетей и блогеров в жизни современного общества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По моему мнению, социальные сети определяют направления, являются средством общения. Здесь я хотел бы остановиться. Когда интернет только появился, появились социальные сети, и существовало два-три мифа. Первый – что социальные сети в любой стране поспособствуют развитию демократии. Потому что любой человек может туда зайти, зарегистрироваться, может задать вопросы любому чиновнику, политологу. То есть, они смогут свободно общаться и обмениваться мнениями. В некоторых моментах это показывает какую-то свою полезность. Действительно, во всех социальных сетях появляются какие-то новости. Если власть не очень умная, то этого не допускается. Некоторые люди решают свои вопросы, могут организовать какие-то организации, объединяться. Допустим, для каких-то маргинальных личностей - это хорошее средство», – сказал А. Сарым.

Политолог отметил важность интернета и социальных сетей для общения людей во всем мире. По его словам, 97% казахстанской молодежи находится в интернете и социальных сетях. Сегодня и чиновники присутствуют в социальных сетях.

Как подчеркнул А. Сарым, есть также миф о том, что социальные сети помогают сближению в гражданском обществе. На самом деле, появление социальных сетей не привело к развитию демократии, потому, что демократия – это процедура; это то, что требует подчинения какому-то порядку.

«В социальных сетях Казахстана постоянно днем и ночью происходит революция, постоянно проклинают власть. Однако это не ведет к каким-то действиям. Если посмотреть, есть хорошие возможности, но социальные сети ничего такого не сделали для демократии», – отметил Айдос Сарым.

По его словам, в митингах участвует меньше одного процента политически активного населения. В целом, между высказываниями в интернете и делами есть большое расстояние. Участие в дискуссиях в социальных сетях не имеет никакого отношения к демократии.

Айдос Сарым также отметил, что опасность социальных сетей заключается в том, что в них нарушается социальная иерархия, когда любой пользователь может оспаривать авторитет любого специалиста, что снижает их ценность в глазах общества. Основную роль в этом играют блогеры, у которых нет специального образования, нет ответственности, но они могут свободно высказываться по любому поводу.

Напомним, вчера в столице Казахстана стартовала Astana Media Week 2020. Astana Media Week – ежегодное мероприятие, организуемое Министерством информации и общественного развития. Тема нынешнего года: «Работа с построением будущего». Традиционно Astana Media Week продлится три дня. В рамках мероприятия будут обсуждены тренды в сфере медиа, а также анализ сигналов изменений в данной сфере. В мероприятии примут участие профессионалы международной кино-,телеиндустрии, сотрудники пресс-служб центральных и местных государственных органов, национальные и региональные СМИ, иностранные телеканалы, покупатели и продавцы цифрового контента.


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#Нур-Султан   #Интернет   #СМИ   #Общество  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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