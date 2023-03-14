Опасность схода снежных лавин сохраняется в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В период 15 - 17 марта 2023 года в связи с неустойчивым состоянием и большой высотой снежного покрова, а также ожидаемыми сильными осадками в Алматинской области в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.