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Опасность схода снежных лавин сохраняется на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен в Алматы

6 Января 2023, 18:34
Опасность схода снежных лавин сохраняется на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен в Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период 7 января 2023 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.


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