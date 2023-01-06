Опасность схода снежных лавин сохраняется на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен в Алматы

6 Января 2023, 18:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В период 7 января 2023 года в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.