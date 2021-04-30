Опасность схода лавин сохраняется в горах вблизи Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» предупредил об опасности схода лавин в горах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с оттепелью, в горах, выше 2600 метров лавиноопасно. Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» № 16 от 30 апреля 2021 года информирует: в связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 м) в период 1-4 мая сохраняется опасность схода снежных лавин», - говорится в сообщении департамента.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.