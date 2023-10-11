Опасность экзистенциальных угроз растет – спикер Сената о военных конфликтах

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил о недопустимости манипуляции религиозными чувствами верующих, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты. Мы видим рост геополитического соперничества крупных держав и эрозию международной системы безопасности. К глубокому сожалению, пока не дают результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения. В этих условиях призываем к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путем, не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта, - сказал Маулен Ашимбаев на 21 заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, снижается эффективность международных усилий по преодолению глобальных стратегических вызовов.

- На фоне сегодняшних острых кризисов на второй план отходят вопросы устойчивого развития, изменения климата, биологические угрозы, ядерное разоружение и другие фундаментальные вызовы. Опасность этих экзистенциальных угроз растет. Для их преодоления требуются совместные усилия всего мирового сообщества. Серьезной угрозой остается распространение языка ненависти и вражды. Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями, - отметил Спикер Сената.

Такие непозволительные и варварские акции, считает он, не имеют ничего общего со свободой слова.