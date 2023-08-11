Опасность для населения представляют почти треть гидротехнических сооружений в Костанайской области
Одним из основных проблемных вопросов, по словам К. Касыма, является исполнение «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», которая предусматривает реализацию 6 мероприятий на общую сумму 1 млрд 976 млн тенге из местного бюджета.
«Срок реализации всех мероприятий запланирован на этот год. Однако к концу 2023 года полное завершение работ возможно только по двум мероприятиям и по одному частично. Всего на территории области имеется 98 гидротехнических сооружений, из них 31 представляют угрозу для 44 населенных пунктов. И только 5 республиканских гидросооружений имеют локальную систему оповещения населения, которая, однако, не способна обеспечить оповещение нижерасположенных населенных пунктов. В результате имеется прямая угроза жизни и здоровью людей, которых нечем оповестить»,- отмечает он.
Еще 3 гидротехнических сооружения со стороны соседней республики угрожают костанайским 12 населенным пунктам. По данному вопросу имеется взаимодействие с российскими коллегами об оповещении дежурных служб. Однако, как отмечает К. Касым, система оповещения в данных населенных пунктах также отсутствует. Работу в данном направлении службы намерены продолжать.
По данным ДЧС, в костанайском регионе в зонах возможного подтопления находится 89 населенных пунктов в 20 районах. Это 2049 домов, в которых проживает 8100 человек.