Опасность для населения представляют почти треть гидротехнических сооружений в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Из имеющихся в Костанайской области 98 гидротехнических сооружений 31 представляют угрозу населению. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника ДЧС Костанайской области Кайрат Касым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из основных проблемных вопросов, по словам К. Касыма, является исполнение «Дорожной карты противопаводковых мероприятий на 2021-2023 годы», которая предусматривает реализацию 6 мероприятий на общую сумму 1 млрд 976 млн тенге из местного бюджета.

«Срок реализации всех мероприятий запланирован на этот год. Однако к концу 2023 года полное завершение работ возможно только по двум мероприятиям и по одному частично. Всего на территории области имеется 98 гидротехнических сооружений, из них 31 представляют угрозу для 44 населенных пунктов. И только 5 республиканских гидросооружений имеют локальную систему оповещения населения, которая, однако, не способна обеспечить оповещение нижерасположенных населенных пунктов. В результате имеется прямая угроза жизни и здоровью людей, которых нечем оповестить»,- отмечает он.

Еще 3 гидротехнических сооружения со стороны соседней республики угрожают костанайским 12 населенным пунктам. По данному вопросу имеется взаимодействие с российскими коллегами об оповещении дежурных служб. Однако, как отмечает К. Касым, система оповещения в данных населенных пунктах также отсутствует. Работу в данном направлении службы намерены продолжать.

По данным ДЧС, в костанайском регионе в зонах возможного подтопления находится 89 населенных пунктов в 20 районах. Это 2049 домов, в которых проживает 8100 человек.