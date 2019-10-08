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Опасного преступника ищет павлодарская полиция

8 Октября 2019 13:51
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Опасного преступника ищет павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская криминальная полиция разыскивает мужчину 1982 года рождения за совершение тяжкого преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управлением криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области за совершение тяжкого преступления разыскивается уголовный преступник Сагитов Рустам Каирбекович 1982 года рождения, уроженец Майского района Павлодарской области», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По описанию полицейских, разыскиваемый мужчина азиатской внешности, ростом 175-180 сантиметров, плотного телосложения, имеет рыжие волосы, короткую стрижку, овальное лицо, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы.

«Если кто-либо располагает информацией о местонахождении разыскиваемого уголовного преступника Сагитова Р.К., просим сообщить по телефонам: (7182) 39-12-32, 39-10-40, 39-12-01, 32-41-55 в отдел розыска управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области. Анонимность гарантируется», - обратились к общественности в ведомстве.

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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Антон Гагарин

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