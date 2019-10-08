Опасного преступника ищет павлодарская полиция

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарская криминальная полиция разыскивает мужчину 1982 года рождения за совершение тяжкого преступления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлением криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области за совершение тяжкого преступления разыскивается уголовный преступник Сагитов Рустам Каирбекович 1982 года рождения, уроженец Майского района Павлодарской области», - сообщила пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

По описанию полицейских, разыскиваемый мужчина азиатской внешности, ростом 175-180 сантиметров, плотного телосложения, имеет рыжие волосы, короткую стрижку, овальное лицо, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос, тонкие губы.

«Если кто-либо располагает информацией о местонахождении разыскиваемого уголовного преступника Сагитова Р.К., просим сообщить по телефонам: (7182) 39-12-32, 39-10-40, 39-12-01, 32-41-55 в отдел розыска управления криминальной полиции департамента полиции Павлодарской области. Анонимность гарантируется», - обратились к общественности в ведомстве.