Опасно ли для населения изменение цвета воды в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Временное появление «желтизны» в воде в некоторых жилых массивах юга Алматы прокомментировали в «Алматы су», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Временное появление «желтизны» в воде в некоторых жилых массивах юга Алматы, получающих ее из поверхностных источников – горных речек – не представляет какой-либо угрозы для здоровья людей. Цвет воды несколько изменился из-за используемых на станциях водоочистки реагентов. Применение специальных так называемых каогулянтов необходимо для стабилизации уровня мутности в исходной воде, поступающей из горных речек. Это – общемировая практика», - сообщили в «Алматы Су».

Без применения подобного рода спецреагентов, не оказывающих никакого влияния на здоровье человека, работа очистительных станций была бы невозможна, отметили на предприятии.

«Вместе с тем, водозабор из горных источников был временно ограничен. Водоснабжение потребителей обеспечивалось в основном за счет подземных скважин. По состоянию на 13 часов текущих суток работа головных очистных сооружений после дополнительной промывки фильтров и улучшению качества исходной воды возобновлена. Проводятся все необходимые технологические процессы водоочистки и обеззараживания. В настоящее время также ведется дополнительная промывка сетей водопровода», - отметили в компании.

Ранее сообщалось, что в горных речках резко повысилась концентрация мутности и ограничена подача воды в ряд микрорайонов мегаполиса.