Опасный паразит в листовом салате вызвал вспышку кишечной инфекции в США

Американские санитарные службы установили причину массового заражения паразитом Cyclospora cayetanensis. Источником опасного кишечного заболевания — циклоспориаза — стал нарезанный салат-латук, который поставлялся в рестораны сети Taco Bell в нескольких штатах, передает Kazinform со ссылкой на ScienceNews.

Вспышка началась еще 1 мая. Инфекция протекает тяжело: она вызывает острые боли в животе, сильнейшую диарею и изнурительную усталость. К настоящему моменту пострадали тысячи американцев, а более 100 человек оказались на больничных койках.

Несмотря на то, что источник инфекции найден, остановить ее распространение пока не удается — число заболевших продолжает расти. Эпидемиологи пытаются взять ситуацию под контроль, но сталкиваются как с биологическими особенностями самого паразита, так и с последствиями сокращения бюджетного финансирования медицины. По словам Крейга Хедберга, профессора Школы общественного здравоохранения Миннесотского университета, столь масштабных вспышек из одного источника в США не наблюдалось уже несколько лет.

Мичиган под ударом

Основной удар пришелся на Мичиган. Из 34 штатов, где выявили инфекцию, здесь зафиксирована самая тяжелая ситуация: по данным на 17 июля, в штате заразились 5002 человека, 102 из них госпитализированы. Для сравнения, на втором месте идет Нью-Йорк, где к началу июля зарегистрировали всего 510 случаев. Врачи пока не могут однозначно сказать, с чем связан такой разрыв — с реальными масштабами эпидемии или с тем, что в Мичигане лучше поставлено информирование и люди чаще сдают анализы.

Наплыв пациентов парализовал местную систему здравоохранения. Первичный сбор анализов и опросы заболевших легли на плечи 45 региональных отделов здравоохранения Мичигана. Все образцы затем направляются в центральную лабораторию Департамента здравоохранения штата (MDHHS).

Как отмечает геномный эпидемиолог ведомства Хизер Бланкеншип, обычно в Мичигане фиксируют не более 50 случаев циклоспориаза за весь год. Чтобы справиться с огромным потоком проб, лаборатории пришлось привлечь Группу экстренного реагирования штата и специалистов Минсельхоза. В штатном режиме исследование занимает три дня, но сейчас из-за перегрузки сроки сильно затягиваются, что мешает оперативно расследовать цепочки заражений.

Тем не менее первые результаты тестов подтвердили: источник заражения — листовая зелень. 16 июля Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору (FDA) официально заявили, что случаи болезни в Мичигане, Индиане, Кентукки, Огайо и Западной Вирджинии напрямую связаны с измельченным салатом айсберг из ресторанов Taco Bell. Сеть оперативно убрала латук из меню в этих регионах, а поставщик зелени — компания Taylor Farms — 17 июля объявила об отзыве всей опасной партии.

Почему паразита так трудно выследить?

Эпидемиологи объясняют, что бороться с Cyclospora крайне сложно по двум причинам. Во-первых, долгий инкубационный период. Симптомы могут проявиться лишь через две недели после того, как человек съел зараженный продукт. При обычных пищевых отравлениях реакция наступает через пару часов или дней. За две недели люди просто забывают, что именно они ели и в каких ресторанах бывали.

Во-вторых, у паразита сложная биология. В отличие от бактерий, этого паразита невозможно вырастить в чашке Петри в лаборатории. Чтобы получить достаточно ДНК для анализа, ученым приходится собирать множество образцов у разных пациентов. Сейчас биологи подтверждают диагноз по восьми специфическим генам, но этого мало, чтобы связать случаи в единую цепочку. Помогло бы полное секвенирование генома паразита, но его ДНК в девять раз больше, чем у кишечной палочки, что превращает анализ в долгий и трудоемкий процесс.

Системный кризис пищевой безопасности

Сотрудники лабораторий в Мичигане работают на пределе возможностей и оперативно перестраивают процессы, однако эксперты видят в происходящем маркер глубокого кризиса. Нынешняя вспышка обнажила хроническое недофинансирование американской системы общественного здравоохранения.

Как утверждает эпидемиолог Барбара Ковальчик из Университета Джорджа Вашингтона, бюджеты на обеспечение продовольственной безопасности в США фактически заморожены и не растут годами.

Именно нехватка денег привела к тому, что в 2025 году CDC был вынужден сократить программы эпидемиологического надзора за целым рядом опасных патогенов, включая Cyclospora, кампилобактерии, листерии и сальмонеллы. Дэн Джерниган, бывший директор Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями CDC, в интервью The Washington Post отметил: хотя на купирование текущего кризиса это сокращение напрямую не повлияет, в будущем американская медицина рискует вовремя не заметить новые масштабные угрозы.