Опасные погодные явления ожидаются сразу в нескольких регионах Казахстана 31 июля

Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 31 июля представили в РГП «Казгидромет», передает Kazinform.

Атмосферные фронтальные разделы вызовут на западе, севере, востоке страны неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на северо-западе, востоке — сильный дождь, в отдельных районах возможно выпадение града. На остальной части республики погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

Днем ожидается очень сильная жара на юге Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областей, в области Ұлытау 40-41 градус.

Днем ожидается сильная жара в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, в областях Ұлытау, Жетісу, на юге области Абай, на востоке Актюбинской области 35-39 градусов, в Жамбылской, в Мангистауской областях 38 градусов, в Кызылординской, Туркестанской областях 40-44 градуса.

В Западно-Казахстанской, на юге, востоке Жамбылской, на востоке Алматинской, на севере, западе Мангистауской, на севере, в центре Актюбинской, на западе, востоке, в центре Костанайской, на юго-западе Северо-Казахстанской, на юго-западе, востоке, севере Туркестанской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Туркестанской областях, на севере, востоке, в центре области Жетісу, на юге, востоке Карагандинской, области Ұлытау, на западе Акмолинской, на западе, юге Западно-Казахстанской, на северо-востоке, в центре области Абай, на юге Восточно-Казахстанской, на севере, западе, юге Алматинской, на юге, юго-востоке Костанайской, на западе, востоке, юге Актюбинской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на востоке Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 31 июля.