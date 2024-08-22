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    10:25, 22 Август 2024 | GMT +6

    Опасные отходы утилизировали компании без лицензий в СКО

    утилизация отходов
    Фото:kaz-waste.kz

    В Северо-Казахстанской области специализированные природоохранные прокуроры выявили нарушения при утилизации опасных отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации пресс-службы надзорного органа, в ходе мониторинга выяснилось, что образовательные и медицинские учреждения образованные ими опасные отходы передавали субъектам предпринимательства, не имеющим соответствующих лицензий на деятельность по их утилизации или уничтожению.

    - В рамках оказания услуг заказчиком для утилизации переданы девяти субъектам предпринимательства отходы, отнесенные к ее опасным видам согласно утвержденному уполномоченным органом классификатору. Аналогично установлены 10 хозяйствующих субъектов, которые при транспортировке отходов осуществляли деятельность без направления соответствующего уведомления в уполномоченный орган и без подключения к навигационным системам Национальной компании «Қазақстан Ғарыш сапары», - прокомментировали в пресс-службе.

    Постановлениями прокурора виновные должностные и юридические лица понесли административную ответственность с наложением штрафа на общую сумму более 2,3 млн тенге. Деньги взысканы в бюджет государства в полном объеме.

    - По актам прокурорского надзора 75 виновных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. На стадии заключения договоров отменены четыре государственные закупки об оказании услуг по утилизации опасных отходов. Государственным органам и предпринимателям разъяснены нормы экологического законодательства, - добавили в пресс-службе.

     

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Переработка отходов Экология Прокуратура
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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