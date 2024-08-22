Опасные отходы утилизировали компании без лицензий в СКО

В Северо-Казахстанской области специализированные природоохранные прокуроры выявили нарушения при утилизации опасных отходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы надзорного органа, в ходе мониторинга выяснилось, что образовательные и медицинские учреждения образованные ими опасные отходы передавали субъектам предпринимательства, не имеющим соответствующих лицензий на деятельность по их утилизации или уничтожению.

- В рамках оказания услуг заказчиком для утилизации переданы девяти субъектам предпринимательства отходы, отнесенные к ее опасным видам согласно утвержденному уполномоченным органом классификатору. Аналогично установлены 10 хозяйствующих субъектов, которые при транспортировке отходов осуществляли деятельность без направления соответствующего уведомления в уполномоченный орган и без подключения к навигационным системам Национальной компании «Қазақстан Ғарыш сапары», - прокомментировали в пресс-службе.

Постановлениями прокурора виновные должностные и юридические лица понесли административную ответственность с наложением штрафа на общую сумму более 2,3 млн тенге. Деньги взысканы в бюджет государства в полном объеме.