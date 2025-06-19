Опасные наркограффити закрасили в столичном парке

Акцию организовали в столичном парке Влюбленных волонтеры средней школы № 101 совместно с представителями управления образования и департамента полиции города.

В рамках месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с наркоманией, с 26 мая по 29 июня текущего года во всех организациях образования в пришкольных лагерях столицы проводятся масштабные мероприятия - акции, лекции, дебаты, квесты, экскурсии - с привлечением школьников, студентов и волонтеров в целях воспитания активной гражданской позиции и осознания вреда наркотиков.

«Мы хотим, чтобы наши сверстники знали: всегда можно сказать «нет». Мы за спорт, творчество и здоровую жизнь. Наркотики могут в два счета разрушить все в жизни, в том числе уверенность в себе, самостоятельность, независимость, ясность сознания, привлекательную внешность и взаимопонимание с друзьями. А потому будь тверд и рассудителен, не поддавайся ни на какие уговоры попробовать наркотики», – отметила одна из участниц акции, ученица 10 класса.

Организаторы уверяют: это не разовая акция. Работа по профилактике и формированию антинаркотического иммунитета будет продолжаться в школах, соцсетях и на улицах. Подобные мероприятия проводятся постоянно в целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи.

«Вовлечение школьников в профилактику наркопропаганды имеет большое значение, так как помогает сформировать устойчивое неприятие наркотиков, развивает ответственное поведение не только в школе, но и в повседневной жизни, способствуя воспитанию здорового поколения. Дети часто реагируют на граффити с интересом – это привлекает внимание, вызывает вопросы и побуждает задуматься о вреде наркотиков и важности здорового образа жизни», – подчеркнула главный специалист отдела по защите прав несовершеннолетних управления образования Астаны Гульсим Хасенова.