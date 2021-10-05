Опасения по поводу современных АЭС не обоснованы – Денис Зарва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики. В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» заместитель главного инженера Национального ядерного центра Министерства энергетики РК Денис Зарва рассказал о современных атомных электростанциях в плане их безопасности.

Денис Борисович, поручение Главы государства об изучении возможности создания атомных электростанций вызвало в казахстанском обществе определенный резонанс, в основном, связанный с сомнениями по поводу безопасности АЭС. Что Вы можете сказать по этому поводу? Насколько обоснованы эти опасения?

Да, действительно, многие с опасением отнеслись к перспективе развития атомной энергетической отрасли в Республике Казахстан. Во многом, это связано с испытаниями, которые проводились на Семипалатинском ядерном испытательном полигоне, некоторыми авариями и инцидентами, которые случались в истории атомной энергетики, а также слухами и домыслами, которые атомную энергетику окружают. Специалисты в данной области знают, что все уроки, которые нам преподала атомная энергетика в прошлом, не прошли даром. Все крупные аварии и инциденты случались на реакторах предыдущих поколений. Современные станции, которые сейчас проектируются, строятся и эксплуатируются в мире – это станции, относящиеся к поколению 3+. В своем составе они имеют активные и пассивные системы безопасности, которые при любом инциденте способны привести реактор в безопасное состояние, даже без участия человека. При их создании учтены все инциденты и аварии, случавшиеся на станциях предыдущих поколений. На случай какой-то крупной гипотетической аварии, которая может произойти, даже самая тяжелая авария с плавлением активной зоны – у данных реакторов имеется множество рубежей защиты. Таким образом, при аварии выход радиоактивных веществ за пределы площадки АЭС невозможен. В этой связи, в настоящее время опасения, связанные с безопасностью современных АЭС, считаю, не имеют под собой объективных оснований.

В разное время назывались различные места для возможного строительства АЭС в Казахстане. Какие регионы сейчас рассматриваются в этом плане и почему?

Вопрос строительства атомной энергетической станции в Республике Казахстан рассматривается с 90-х годов прошлого века. Было выполнено множество технико-экономических исследований, рассмотрено множество потенциальных районов строительства. Самые последние исследования показали перспективными два района строительства АЭС: город Курчатов в Восточно-Казахстанской области и район поселка Улькен на юго-западном побережье озера Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области. При рассмотрении потенциальных районов строительства учитывалось множество факторов: факторы безопасности – сейсмика, наличие потенциально опасных промышленных объектов в районе строительства, воздушные трассы и другие; наличие водоемов, необходимых для охлаждения АЭС; энергетические аспекты – прогнозируемый энергодефицит, возможное замещение тепловых источников энергии, выбрасывающих в атмосферу тонны вредных продуктов горения; электросетевая инфраструктура и возможность резервирования станции при её останове; возможность доставки крупногабаритных грузов; наличие в районе действующей инфраструктуры, в том числе научно-технической, необходимой для сопровождения строительства АЭС и многое другое.

Обычно, когда речь заходит о безопасности атомной энергетики, вспоминают аварию на Чернобыльской АЭС. Насколько современные атомные электростанции отличаются от тех, которые строились в 70-е годы 20-го века?

Как я отмечал ранее, станции, которые проектировались и строились в те годы, существенно отличаются от современных станций в плане безопасности. В Чернобыле работал реактор РБМК канального типа, от данного проекта уже давно отказались в принципе. Современные станции обладают, в том числе, и пассивными системами безопасности, которые работают под действием естественных природных физических законов и не требуют наличия, к примеру, электроснабжения собственных нужд. В Японии именно отсутствие электроснабжения собственных нужд привело к невозможности аварийного охлаждения реактора. Таким образом, все причины, которые потенциально могут привести к проблемам, учтены. Продумана и защита от выхода радиоактивных веществ, на случай даже если такая авария случится.

Создает ли какую-либо проблему отработанное топливо с АЭС, если она все-таки будет построена?

Отработавшее ядерное топливо, на самом деле, не такая большая проблема. Существует множество вариантов с его обращением – это и размещение на безопасное хранение или захоронение, и вывоз его на переработку. Казахстан уже имеет опыт работы с ОЯТ реактора БН-350 в городе Актау, а также с ОЯТ исследовательских реакторов. Имеется необходимая для этого инфраструктура и квалифицированные кадры. Вообще, в настоящее время мировой научной общественностью ОЯТ рассматривается, как ценный энергетический ресурс, который может быть в дальнейшем использован на нужды атомной энергетики.

Спасибо за беседу!