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Опасения 250 жителей домов на склоне Кок-Тобе сняты

14 Октября 2019 13:00
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Опасения 250 жителей домов на склоне Кок-Тобе сняты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об укреплении склона в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле во время объезда Медеуского района жители нескольких домов, находящихся в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, обратились с просьбой о помощи. Домам грозило обрушение, ситуация угнетала горожан. В августе начали укрепление склона по переулкам Горному, Горновосточному и улице Бегалина. В целом укреплению подлежит 290 метров склона, где находится 60 частных жилых домов», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Он отметил, что устройство подпорной семиметровой стены из габионов с западной стороны завершено, с восточной — окончат к концу ноября, так же как и все работы в целом.

«Опасения порядка 250 жителей данной местности будут сняты», - отметил аким.



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Ключевые слова: Алматы, Акимат,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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