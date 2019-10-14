Опасения 250 жителей домов на склоне Кок-Тобе сняты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об укреплении склона в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В июле во время объезда Медеуского района жители нескольких домов, находящихся в оползнеопасной зоне горы Кок-Тобе, обратились с просьбой о помощи. Домам грозило обрушение, ситуация угнетала горожан. В августе начали укрепление склона по переулкам Горному, Горновосточному и улице Бегалина. В целом укреплению подлежит 290 метров склона, где находится 60 частных жилых домов», - написал Бакытжан Сагинтаев в Instagram .

Он отметил, что устройство подпорной семиметровой стены из габионов с западной стороны завершено, с восточной — окончат к концу ноября, так же как и все работы в целом.

«Опасения порядка 250 жителей данной местности будут сняты», - отметил аким.







