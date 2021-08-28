Опасаться ли новых взрывов, рассказал министр обороны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли еще взрывы, чтобы жители близлежащих поселков могли спокойно спать, спокойно возвращаться домой? Ответ на этот вопрос дал министр обороны Нурлан Ермекбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

«Здесь взрывов не будет, но поскольку есть еще тлеющие, не горящие, а тлеющие склады, то есть там огонь потушен везде, пожаров сейчас нигде нет, но есть склады, которые уже под землей практически находятся, засыпаны, но оттуда идет дым. Пока идет дым, по соображениям безопасности мы не можем остановить эти работы и должны соблюдать все меры безопасности. Сами понимаете, если где под обломками какая-нибудь мина лежит, мало ли вдруг она сама сработает. Поэтому мы там все оцепили, военнослужащие, саперы, пожарные ведут все эти работы, когда полностью мы будем уверены. Вы имеете в виду взрыв, но видите, взрывы же разные бывают. Сейчас мы говорим о том, что если даже будут взрывы малой мощности, как хлопок, но мы все равно должны обеспечить безопасность всех людей и военнослужащих в том числе», - ответил министр.