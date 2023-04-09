ООН: «Зеленая» индустриализация – путь к прорыву в сфере развития

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Для достижения Целей в области устойчивого развития необходимо добиваться преобразований в промышленности и сельском хозяйстве, учитывая прежде всего нарастание продовольственного и энергетического кризисов, неопределенные перспективы мировой экономики и изменение климата. Об этом говорится в новом докладе ООН о финансировании устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

Авторы доклада призывают перенаправлять крупномасштабные инвестиции на электроснабжение, развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и на строительство энергоэффективных зданий.

Мир разделен на имущих и неимущих

«Не имея средств для инвестирования в устойчивое развитие и для преобразований в энергетических и продовольственных системах, развивающиеся страны в еще большей мере отстают от промышленно развитых», – заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с публикацией доклада.

Он добавил, что новый доклад еще раз свидетельствует о том, что мир разделен на две части –имущих и неимущих. Такая ситуация, по мнению главы ООН, чревата опасностями для каждой страны.

«Нам необходимо в срочном порядке восстановить глобальное сотрудничество и найти пути урегулирования нынешних кризисов путем многосторонних действий», – сказал Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что многие кризисы становятся неизбежными и усугубляются. Вместе с тем реагирование на эти вызовы приводит к позитивным результатам. Так, в связи с энергетическим кризисом, вызванным конфликтом в Украине, были стимулированы инвестиции в возобновляемые источники энергии, объем которых в 2022 году подскочил до рекордных 1,1 триллиона долларов и впервые превысил объем финансовых вливаний в добычу ископаемого топлива.

В «Докладе о финансировании устойчивого развития за 2023 год» говорится о том, что большинство развивающихся стран, в отличие от развитых, не располагают ресурсами для инвестиций. Изменение климата, ситуация в Украине, пандемия COVID-19 и выплаты по долгам, в два раза превысившие выплаты в 2019 году, – все это оказывает серьезное финансовое давление на большинство развивающихся стран.

Например, в развитых странах расходы на восстановление после пандемии в 2020 и 2021 годах составили 12 200 долларов на душу населения. Это в 30 раз больше, чем в развивающихся странах – 410 долларов, и в 610 раз больше, чем в наименее развитых странах – 20 долларов.

Необходимо продвигать «зеленую» индустриализацию

«Без реформирования международной финансовой системы и увеличения инвестиций в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) мы не сможем выполнить наши общие обязательства по реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед.

Она добавила, что сегодня у всех есть четкое понимание того, что и как надо делать с тем, чтобы ускорить вступление в новый «зеленый» промышленный и цифровой век и при этом никого не оставить позади.

По ее словам, необходимо в первую очередь добиваться преобразований в энергетике, повышать продовольственную безопасность и уровень образования среди неимущих.

Авторы нового доклада напомнили, что индустриализация всегда была движущей силой прогресса, ведущего к экономическому росту, созданию рабочих мест, технологическим достижениям и сокращению бедности. В этой связи эксперты призвали к разработке стратегий нового поколения в сфере промышленности.

Эксперты отмечают, что стремительное развитие технологий должно стать хорошим стимулом для продвижения индустриализации в бедных странах. В период с 2021 по 2022 год число людей, регулярно пользующихся интернетом, увеличилось на 338 миллионов человек, то есть ежечасно их количество увеличивалось примерно на 38 600 человек, и эти преобразования коснулись всех регионов мира.

Однако производственные мощности развивались неравномерно. В наименее развитых странах Африки добавленная стоимость в обрабатывающей промышленности не только не удвоилась, как это имелось в виду в соответствии с задачей 9.2 ЦУР, но даже снизилась с примерно 10 процентов ВВП в 2000 году до девяти процентов в 2021 году.

Авторы нового доклада призывают промышленно развитые страны обеспечить бедные страны ресурсами для осуществления необходимых преобразований в промышленности. Они считают необходимым укреплять налоговые системы, создавать условия для привлечения частных инвестиций, а также увеличивать объемы международных государственных инвестиций и масштабы сотрудничества в области развития.

Реформа международной финансовой архитектуры

Эксперты ООН напомнили о необходимости реформировать международную финансовую архитектуру, отметив, что в настоящее время международная система переживает этап крупнейшего пересмотра международных финансовых, валютных, торговых и налоговых систем со времен Бреттон-Вудской конференции 1944 года.

Для обеспечения эффективности международной финансовой архитектуры, по мнению авторов доклада, нужны международные налоговые нормы, в том числе новые правила налогообложения, перешедшего на цифровые технологии. Они также призывают в большей мере увязывать прибыльность частного сектора с проектами в сфере развития и создать фонд для возмещения потерь и ущерба в связи с изменением климата.

«У нас есть решения, позволяющие избежать разрыва (между странами) в области устойчивого развития и предотвратить потерю целого десятилетия в этой сфере», – заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН.

Глава департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Ли Цзюньхуа полагает, что сегодня необходимо также проявить большую политическую волю и преодолеть растущую политическую напряженность, раскол альянсов стран и тревожные тенденции к национализму.