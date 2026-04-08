ООН запускает глобальную кампанию по безопасности дорожного движения в Казахстане

С 3 апреля 2026 года в Астане и Алматы на рекламных носителях компании RTS Decaux размещены наружные материалы кампании. В кампании участвуют всемирно известные личности, включая Новака Джоковича, Жана Рено, Майкла Фассбендера и Мишель Йео, способствуя донесению ключевых посланий по безопасности дорожного движения до широкой аудитории.

Уже присоединились более 80 стран и 1000 городов по всему миру. Казахстан также тановится частью масштабных международных усилий по продвижению безопасного поведения на дорогах через высокоохватные платформы — от наружной рекламы до цифровых каналов.

Кампания реализуется под руководством Офиса Специального посланника Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения в сотрудничестве с JCDecaux и при поддержке Saatchi & Saatchi. Она призывает общественных деятелей, лиц, принимающих решения, и лидеров мнений к формированию четких личных обязательств по обеспечению безопасности на дорогах. Кампания продвигает простые, эффективные и основанные на доказательствах модели безопасного поведения и служит призывом к действиям по снижению ключевых факторов риска и формированию более безопасной, инклюзивной и устойчивой городской среды.

— Дорожно-транспортные происшествия — это тихая пандемия во всем мире. В Казахстане они по-прежнему уносят более 2000 жизней ежегодно, затрагивая семьи и сообщества по всей стране. Несмотря на достигнутый прогресс — снижение смертности и наличие строгих требований по использованию ремней безопасности — сохраняются такие проблемы, как превышение скорости и управление транспортом в состоянии опьянения. По мере роста мобильности необходимы устойчивые усилия для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения, — отметил Специальный посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт.

Постоянный координатор ООН в Казахстане Саранго Раднарагча отметила, что безопасность дорожного движения — это не только транспортный вопрос, это вопрос общественного здоровья, устойчивого развития и сохранения человеческой жизни.

— Каждая смерть и тяжелое травмирование на дороге предотвратимы. Через эту кампанию мы стремимся формировать культуру ответственности, взаимного уважения и простых жизненно важных решений, способных защитить водителей, пассажиров, пешеходов и велосипедистов. В Казахстане это также возможность вовлечь общество в более широкий диалог о безопасной, инклюзивной и устойчивой мобильности, — подчеркнула она.

Дорожно-транспортный травматизм остается серьезной глобальной проблемой общественного здоровья и развития. Ежегодно в мире в результате ДТП погибает около 1,19 миллиона человек, и они остаются основной причиной смертности среди молодежи. В Казахстане, по данным Генеральной прокуратуры РК, в 2025 году зарегистрировано 36 146 дорожно-транспортных происшествий, из них 1796 — со смертельным исходом.

— Наша компания, эксплуатирующая собственную сеть остановок общественного транспорта в Алматы и Астане, к сожалению, постоянно сталкивается со случаями дорожных происшествий, поэтому для нас участие в глобальной кампании ООН #MakeASafetyStatement — это не просто информационная поддержка, а вклад в формирование культуры ответственности и безопасности на дорогах Казахстана. Используя возможности наружной рекламы, мы стремимся донести до миллионов людей простые, но жизненно важные принципы безопасного поведения, способные сохранить человеческие жизни и сделать городскую среду более устойчивой и комфортной для всех участников движения, — отметил генеральный директор RTSDecaux Арман Кагаров.

Среди международных знаменитостей, поддерживающих инициативу, Дидье Дрогба, Патрик Демпси, Шарль Леклер, Марк Маркес, Кайли Миноуг и Юссу Н’Дур. В общей сложности 16 мировых звезд и олимпийских чемпионов помогают распространять послания кампании на шести официальных языках ООН.

Объединяя усилия глобальных лидеров мнений и используя масштабные медийные платформы, кампания направлена на ускорение поведенческих изменений и содействие достижению целей Десятилетия действий ООН по обеспечению безопасности дорожного движения, предусматривающего сокращение числа смертей и травм на дорогах вдвое к 2030 году.

Офис Специального посланника Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения продолжит продвигать кампанию #MakeASafetyStatement совместно с международными и национальными партнёрами, укрепляя глобальную повестку безопасности дорожного движения и продвигая ответственное поведение всех участников дорожного движения.