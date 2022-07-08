8 Июля 2022 23:00

ООН: Выживанию человечества угрожают глобальные кризисы

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Климатический кризис, пандемия COVID-19 и рост числа конфликтов во всем мире поставили под угрозу достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг Организацией Объединенных Наций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Авторы доклада ООН указывают на серьезные масштабы стоящих перед человечеством проблем: «каскадные» и пересекающиеся между собой кризисы оказывают негативное воздействие на продовольственную безопасность, состояние здоровья, образование, окружающую среду, а также подрывают планы построения более устойчивого, мирного и равноправного общества.

COVID-19 и его последствия

Согласно данным, представленным в докладе, COVID-19 нанес значительный урон задачам по достижению Целей в области устойчивого развития – и это при том, что пандемия еще далека от завершения. К концу 2021 года глобальная «избыточная смертность», прямо или косвенно связанная с COVID-19, достигла показателя 15 млн.

Более чем четырехлетний прогресс в борьбе с бедностью был сведен на нет, в результате чего в 2020 году еще 93 млн человек во всем мире оказались в условиях крайней нищеты. 147 млн детей за последние два года пропустили более половины намеченного срока очного обучения. Пандемия серьезно нарушила работу основных служб систем здравоохранения, подорвав достигнутый прогресс в достижении ЦУР 3 (здоровье и благополучие).

Чрезвычайная ситуация в сфере климата

Мир стоит на пороге климатической катастрофы, последствия которой уже ощущают миллиарды людей. По данным авторов доклада, связанные с энергетикой выбросы CO2 в 2021 году выросли на шесть процентов, достигнув самого высокого уровня за всю историю и полностью компенсировав снижение, связанное с пандемией.

Как указано в тексте Парижского соглашения, чтобы избежать наихудших последствий изменения климата, глобальные выбросы парниковых газов должны сократиться на 43 % к 2030 году, а к 2050 году – упасть до нуля. В реальности, если даже страны будут соблюдать взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата, выбросы парниковых газов в течение следующего десятилетия вырастут почти на 14%.

События в Украине

События в Украине, говорится в отчете, создают один из крупнейших миграционных кризисов современности. По состоянию на май 2022 года более 100 млнв человек были насильственно перемещены из своих домов.

Кризис привел к резкому росту цен на продовольствие, топливо и удобрения, нарушил цепочки поставок и глобальную торговлю, взбудоражил финансовые рынки и поставил под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Прогнозируемый рост мировой экономики на 2022 год из-за ситуации в Украине был снижен на 0,9 %.

Наиболее уязвимые страны и группы населения страдают непропорционально сильно. Женщины столкнулись с потерей рабочих мест в сочетании с увеличением работы по уходу на дому. Данные свидетельствуют о том, что пандемия усугубила насилие в отношении женщин.

По-прежнему выше, чем до пандемии, уровень безработицы среди молодежи. Растет число детских браков и случаев использования детского труда. Наименее развитые страны столкнулись с увеличением инфляции, слабым экономическим ростом, серьезными перебоями в цепочках поставок, политической неопределенностью и непосильным долгом.

Дорожная карта выхода из кризиса

«Сегодня мы переживаем критический момент», - указывают авторы доклада. Человечество либо «провалит» выполнение своих обязательств по оказанию помощи наиболее уязвимым людям в мире, или же оно активизирует усилия по достижению значимого прогресса к 2030 году.

«Дорожная карта, изложенная в Целях устойчивого развития, ясна, – заявил Лю Чжэньминь, заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по экономическим и социальным вопросам. – Негативное воздействие кризисов усугубляется, когда они взаимосвязаны между собой, поэтому нам необходимо комплексно подходить к решению стоящих перед нами проблем. Когда мы принимаем меры по укреплению систем социальной защиты, улучшению государственных услуг и инвестированию в чистую энергию, мы устраняем коренные причины растущего неравенства, ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата».

В отчете также подчеркивается, что для того, чтобы выйти из кризиса более сильными и подготовленными к неизвестным пока вызовам будущего, финансирование информационной инфраструктуры должно быть приоритетом как для национальных правительств, так и для всего международного сообщества.









Фото: news.un.org