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ООН высоко оценивает вклад Казахстана в миротворческую деятельность

Редактор:  
Гульмира Байзакова
27 Мая 2023, 10:57
ООН высоко оценивает вклад Казахстана в миротворческую деятельность Фото: пресс-служба МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун 75-й годовщины со дня учреждения первой миротворческой миссии ООН в Министерстве иностранных дел Казахстана состоялось мероприятие с участием представителей Министерства обороны РК, Представительства ООН в РК и иностранного дипломатического корпуса.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Первый заместитель министра иностранных дел РК Кайрат Умаров отметил, что участие Республики Казахстан в усилиях ООН по обеспечению региональной и международной безопасности в рамках миротворческих миссий ООН является важной составляющей внешней политики страны. Поблагодарив партнёров за поддержку, дипломат сообщил о намерениях Казахстана по дальнейшему наращиванию миротворческой деятельности в рамках ООН.

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Постоянный координатор ООН в РК Микаэла Фриберг-Стори, высоко оценив активное участие Казахстана в деятельности ООН, подчеркнула, что за годы тесного взаимодействия Астана стала действенным участником на миротворческом треке, демонстрируя высокий уровень подготовки казахстанских военнослужащих. Имея личный опыт участия в подобных миссиях, она особо отметила созданные в стране условия по повышению профессионализма в рамках действующего в Алматы Центра миротворческой подготовки «Казцент».

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Содержательная информация о вкладе Вооруженных сил Республики Казахстан была представлена начальником департамента международного сотрудничества Министерства обороны РК полковником Олжасом Хусаиновым, а также казахстанскими миротворцами, принимавшими участие в миссиях.

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Отмечая положительный опыт Казахстана, представители иностранного дипломатического корпуса выразили слова благодарности и поддержки казахстанским военнослужащим. Высокая оценка была дана действиям отечественных «голубых касок» в рамках миссии ООН в Ливане. Так, военный атташе Республики Индия, в составе бригады которой проходят службу казахстанские миротворцы, поделился успешным опытом взаимодействия. В настоящее время данный опыт изучается другими странами.

Участники мероприятия почтили минутой молчания миротворцев, отдавших свои жизни на службе под флагом ООН.

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ООН   Внешняя политика Казахстана   МИД РК   Армия  
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