ООН выделит дополнительные ресурсы для целей устойчивого развития в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель постоянного представителя ПРООН в РК Виталий Времиш принял участие в пресс-конференции Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тема пресс-конференции: «Второй Добровольный национальный обзор. О ходе реализации глобальной Повестки дня в области устойчивого развития».

«В Казахстане очень многое делается по целям устойчивого развития. Главное, я очень рад, что мы можем сейчас информировать общество о целях устойчивого развития со стороны Правительства и гражданского общества. Раньше мы, целая команда из ООН, выстраивались и рассказывали об этих целях. В Казахстане мы достигли того, что об этом говорит уже само общество. Мы очень рады, что достигнуты такие цели. Когда я начинал свою миссию в Казахстане, мы с коллегами запускали этот проект по созданию национальной платформы. Тогда я даже не надеялся, что так скоро, учитывая теперь еще и вызовы, с которыми мы сталкивались (пандемия КВИ – Казинформ), мы увидим функционирующую национальную структуру, национальный секретариат, где люди лучше всех понимают цели устойчивого развития. Для этого создана хорошая база. Что нужно дополнительно?

Хотелось бы заострить внимание на трех моментах. Мы говорили о локализации целей устойчивого развития. Очень важно продвигать цели устойчивого развития на региональном, местном уровне, готовить представителей власти и население, а также приземлять цели устойчивого развития в национальной программе и стратегии на местном уровне. Речь идет о местных программах и стратегиях, о локализации ЦУР. Для этого мы готовы выделить дополнительные ресурсы, человеческие ресурсы, нашу экспертизу, также и финансовые ресурсы – для того, чтобы работать на местном уровне», – сказал Виталий Времиш.

Зампредставителя ПРООН также отметил, как второе важное условие, что имплементация целей устойчивого развития в национальные программы невозможна без финансирования. Речь должна идти не только о финансировании из госбюджета, а и других источников, поскольку большая часть ресурсов на глобальном уровне не находится в руках у государства.

Третий момент, на который обратил внимание В.Времиш, это участие гражданского общества в реализации целей устойчивого развития. В Казахстане в этой работе совместно с Правительством активно участвует Гражданский альянс.

Напомним, цели устойчивого развития (ЦУР) – это глобально принятые цели, направленные на ликвидацию бедности и нищеты, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также защиту планеты и обеспечение мира и процветания для всего населения. До 2030 года были отобраны 17 ключевых направлений, реализация которых может потенциально привести страну к устойчивому развитию всех основных сфер жизни и решению глобальных проблем, касающихся каждого человека в этом мире.