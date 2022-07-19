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ООН выделила $22,9 млн для борьбы с тройным кризисом
19 Июля 2022 03:00

ООН выделила $22,9 млн для борьбы с тройным кризисом

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Объединенный фонд по Целям устойчивого развития (ЦУР) запустил чрезвычайный механизм в области развития, чтобы противостоять глобальному трехмерному кризису – продовольственному, энергетическому и финансовому. Ситуация в Украине усугубила этот трехмерный кризис, который оказывает каскадное воздействие на мировую экономику, уже пострадавшую от пандемии COVID-19 и изменения климата. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Темп и взаимосвязанный характер последствий этих кризисов требуют быстрой реакции от ООН. Важно помочь странам справиться с социально-экономическими последствиями и одновременно ускорить переход к возобновляемым источникам энергии, цифровой экономике и ее диверсификации.

Чрезвычайный механизм

Объединенный фонд по Целям устойчивого развития выделил 22,9 млн долларов США для поддержки мер по противодействию трехмероному глобальному кризису в области продовольствия, энергетики и финансов в более чем 100 странах и территориях.

Чрезвычайный механизм в области развития предлагает донорам и партнерам по развитию выделять средства на борьбу с трехмерным кризисом. Германия уже предоставила Объединенному фонду 2,7 млн долларов для поддержки продовольственной безопасности.

Объединенный фонд

Объединенный фонд – это единый межведомственный механизм комплексной поддержки политики и стратегического финансирования мер по достижению Целей устойчивого развития. Фонд выступает в качестве связующего звена для тех, кто работает над реализацией конкретных мер в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Задача Объединенного фонда – изменить сам подход к тому, как продвигается развитие, акцентируя внимание на политике, инвестициях, финансировании и партнерстве. Фонд, учрежденный Генеральным секретарем, работает по всем 17 глобальным целям.

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