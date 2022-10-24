ООН в Казахстане: партнерство для устойчивого развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 24 октября, отмечается День Организации Объединенных Наций. Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори в интервью ТРК Президента рассказала, какая работа проводится в целях достижения Целей устойчивого развития и что делает Страновая группа в целях национального развития.

«ООН в Казахстане – это большая команда. Здесь работает более 27 агентств ООН, которые поддерживают Казахстан на его пути к достижению Целей устойчивого развития (ЦУР). Мы попытаемся сделать так, чтобы все возможности и знания, которые были переданы и распределены внутри Казахстана, в том числе по линии ООН, способствовали продвижению страны вперед», - сказала Микаэла Фриберг-Стори в беседе с журналистом Анель Кадыровой.

Она также подчеркнула, что Казахстан уделяет большое внимание экологической устойчивости.

«17 целей ЦУР охватывают все общество и имеют широкий потенциал для реализации. При этом я считаю важным признать, что прогресса только в одной сфере ЦУР недостаточно, нам нужно работать над всеми направлениями. Казахстан представил в Нью-Йорке Второй Добровольный национальный обзор по Целям устойчивого развития. Это иными словами - оценка прогресса реализации задач ЦУР в стране», - сказала Микаэла Фриберг-Стори.

Говоря о реализации ЦУР в Казахстане, Микаэла Фриберг-Стори подчеркнула, что наша страна занимает высокое место во всемирном рейтинге цифровизации.

Актуальным остается вопрос предотвращения насилия в отношении женщин и детей.

«Мы стремимся использовать региональный подход в борьбе с домашним, сексуальным и гендерным насилием, также проводим региональную программу по вопросам борьбы с насилием. Вопросы борьбы с домашним насилием, с насилием в отношении девочек и детей, с насилием в обществе должны беспокоить нас всех. Большая часть работы, которую мы здесь делаем, направлена на поддержку стремлений Правительства и гражданского общества. Мы знаем, что если женщины будут наделены полномочиями, это создаст общество с меньшим домашним насилием. Рассматриваем такие вопросы, как четкое законодательство о насилии в семье», - отметила Микаэла Фриберг-Стори.

В рамках укрепления потенциала молодого поколения Казахстана Страновой Командой ООН проводятся обучающие семинары.

Микаэла Фриберг-Стори подчеркивает, что одно из ключевых направлений работы - диалог с Правительством и гражданским обществом о том, как можно поддержать текущие реформы, инициируемые Президентом.

«Мы признаем, что общественный договор должен быть составлен в глобальных масштабах. Это одно из ключевых направлений деятельности Генерального секретаря ООН. Мы прислушиваемся, когда Президент Казахстана говорит о пересмотре общественного договора, о большей работе с молодежью, о меньшем разделении между сельскими и городскими районами и меньших разрывах в развитии регионов», - резюмировала постоянный координатор ООН в РК.