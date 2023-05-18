ООН рекомендует Казахстану создать отдельный госорган по защите детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Детского фонда ООН в Казахстане Артур Ван Дизен озвучил ряд рекомендаций в направлении развития деятельности по защите детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерству внутренних дел может показаться интересным опыт по оказанию услуг для детей, которые стали жертвами различных преступлений. Потому что здесь очень тяжелая ситуация, и есть риск, что ребенок во время допросов и иных действий получит повторную травму. Скандинавские страны – Дания, Исландия и Швеция – имеют очень хороший опыт в этом направлении. Речь идет о так называемой модели «Барнахус», где один компетентный и квалифицированный специалист проводит опрос ребенка, а все последующие специалисты смотрят видеозапись и черпают информацию из нее, не подвергая, таким образом, ребенка повторному стрессу», - сказал Артур Ван Дизен на брифинге в СЦК.

По его словам, эта информация используется для оказания услуг этому ребенку.

«Очень важна межведомственная работа и межсекторальная координация, где нужно знать, какое министерство за что конкретно отвечает. Думаю, в Казахстане необходимо создать один орган, который будет отвечать за защиту прав детей. Потому что, когда такой орган работает внутри министерства, он координирует работу только внутри этого ведомства, а другие министерства работают в рамках своих полномочий. А единый центральный орган дал бы более положительные результаты», - считает спикер.