ООН призвала США прекратить удары по судам в Карибском заливе

Верховный комиссар ООН по правам человека заявил в пятницу, что военные удары США по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана, предположительно перевозящим незаконные наркотики из Южной Америки, «неприемлемы» и должны быть прекращены.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал провести расследование забастовок, что, по всей видимости, стало первым подобным осуждением со стороны организации Объединенных Наций.

Равина Шамдасани, пресс-секретарь канцелярии Тюрка, передала его послание в пятницу на очередном брифинге ООН: «Эти нападения и их растущая человеческая цена неприемлемы. США должны прекратить подобные нападения и принять все необходимые меры для предотвращения внесудебных казней людей на борту этих судов».

По ее словам, Тюрк считает, что «авиаудары Соединенных Штатов Америки по судам в Карибском море и Тихом океане нарушают международное право в области прав человека».

При этом президент США Дональд Трамп, как пишет издание, оправдал нападения на суда как необходимую эскалацию конфликта, направленную на пресечение потока наркотиков в Соединенные Штаты, однако кампания против наркокартелей вызвала разногласия среди стран региона.

На днях в результате трех ракетных ударов по четырем судам, предположительно перевозившим наркотики, в восточной части Тихого океана погибли 14 человек.