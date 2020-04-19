ООН призвала мужчин разделить с женщинами работу по дому во время карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за распространения пандемии COVID-19 в период изоляции в течение всего дня женщинам приходится не только работать на удаленке, но и заниматься домашними делами, ухаживать за детьми и пожилыми родителями. В связи с этим ООН призвала мужчин поддержать женщин и разделить работу по дому. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

«В период изоляции в связи с пандемией COVID-19 в течение дня многим женщинам приходится не только работать на удаленке или в больницах и магазинах, но и заниматься дома уборкой, стирать, готовить, кормить детей, играть с ними или ухаживать за пожилыми родственниками. И это неполный перечень домашней работы, которая во многих семьях ложится на плечи женщин и девочек. В ООН призвали мужчин покончить с этой несправедливостью», - говорится в сообщении.

В рамках кампании солидарности с женщинами: «HeForShe At Home» - «Он за ее права - дома», в ООН призвали мужчин, юношей и мальчиков взять на себя часть домашних обязанностей. Кампания «HeForShe» была инициирована структурой ООН по расширению прав и возможностей женщин «ООН-женщины».

«В связи с пандемией COVID-19 миллионы людей во всем мире оказались в изоляции. И в этой ситуации гендерное неравенство стало еще более очевидным. В эти дни женщины выполняют в три раза больше неоплачиваемой работы на дому, чем мужчины. К тому же именно они находятся на передовой линии в борьбе с коронавирусом. Женщины составляют 70 процентов работников здравоохранения и социальных служб», - отмечается в сообщении.

Кампания «HeForShe at Home» призвана убедить мужчин в необходимости сбалансировать бремя домашних обязанностей. В ООН призывают мужчин делиться своим опытом, рассказывать, как они берут на себя часть работы по дому – осваивают новый пылесос, играют с детьми, моют посуду и так далее.

Мужчины могут поделиться своим положительным опытом в социальных сетях и вдохновлять других. Для этого необходимо использовать хэштег #HeForShe AtHome.