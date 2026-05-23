ООН предупредила об усилении угрозы ядерного терроризма на фоне развития технологий

В ООН предупреждают о том, что на фоне развития технологий, таких как военные дроны и искусственный интеллект, угроза ядерного терроризма стремительно нарастает, передает Kazinform.

В ООН отметили, что хотя за почти 80 лет существования этой технологии ядерных террористических атак не происходило и подобная угроза остается маловероятной, она по-прежнему существует.

Последствия радиологической или ядерной террористической атаки могут выйти далеко за пределы одной страны, подорвав международный мир и безопасность.

Хотя строгого определения ядерного терроризма не существует, примерами таких атак могут быть использование «грязных бомб», удары по атомным электростанциям, применение похищенного ядерного оружия и подрыв самодельных ядерных устройств.

Не исключено, что террористические группировки могут попытаться совершить подобные нападения. Так, например, террористическая организация «Аль-Каида», стоявшая за терактами 11 сентября в Нью-Йорке, в результате которых были разрушены башни-близнецы Всемирного торгового центра, неоднократно заявляла о намерении совершить акты ядерного терроризма. Кроме того, было зафиксировано множество случаев контрабанды или кражи радиоактивных материалов. В частности, в 2021 году власти Таджикистана сообщили о хищении 133 таблеток с диоксидом урана. Предполагалось, что они могли быть использованы для незаконной транспортировки внутри страны или переправлены в Афганистан, где сохраняется присутствие «Аль-Каиды».

— Думаю, что угроза сегодня как никогда высока. Террористические группы и отдельные лица все активнее используют новые технологии. Они привлекают специалистов, в том числе экспертов в области искусственного интеллекта, и мы уже наблюдали применение дронов в террористических актах. Такая тенденция повышает вероятность использования дронов для доставки «грязной бомбы», — заявил директор Контртеррористического центра ООН (КТЦ ООН) Мауро Медико.

Укрепление системы глобальной ядерной безопасности

По данным Контртеррористического управления ООН, укрепление международно-правовой базы для предотвращения терроризма с использованием ядерных и других радиоактивных материалов является одним из ключевых приоритетов как для отдельных государств-членов, так и для международного сообщества в целом.

В мае на встрече, прошедшей в рамках конференции 2026 года по Договору о нераспространении ядерного оружия, выступавшие, включая Мауро Медико, призвали все государства-члены ООН как можно скорее присоединиться к Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма.

Конвенция, являющаяся одним из ключевых элементов глобальной архитектуры ядерной безопасности, создает правовую основу для криминализации актов ядерного терроризма и расширения международного сотрудничества в противодействии таким угрозам.

Несмотря на то что за 21 год с момента принятия Конвенции к ней присоединилось большое число государств, около 66 стран по-прежнему этого не сделали. Как пояснил Мауро Медико, причина заключается в нехватке технического потенциала.

— Прежде всего необходимо создать надежную правовую базу, включающую эффективные механизмы сотрудничества с другими государствами, возможности для проведения расследований и обмена судебной информацией, а также инструменты для реализации превентивных мер, — отметил он.

Контртеррористическое управление ООН в партнерстве с Европейским союзом оказывает поддержку национальным правительствам, помогая им присоединиться к Конвенции и обеспечить ее полноценное выполнение.

— До сих пор случаев ядерного терроризма не происходило, — заявил Мауро Медико. — Отчасти это связано с уже существующими механизмами. Однако необходимо продолжать поддерживать усилия государств-членов, чтобы подобное никогда не произошло.

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма

Конвенция устраняет ключевые пробелы в международно-правовой базе, криминализируя акты с использованием ядерных и других радиоактивных материалов, совершенные в террористических целях. Она также укрепляет международное сотрудничество в этой сфере.

Несмотря на активное присоединение государств к Конвенции в первые годы после ее принятия, в последние время процесс замедлился. Среди причин — недостаточная осведомленность о Конвенции, конкурирующие законодательные приоритеты, ограниченные внутренние ресурсы, а также необходимость расширения технической и законодательной поддержки, отметили в ООН.

