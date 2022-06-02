2 Июня 2022 23:23

ООН предложило открыть в Казахстане региональный Центр гендерных знаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Аида Балаева встретилась с заместителем Исполнительного директора глобальной Структуры «ООН-женщины» госпожой Анитой Бхатия, передает МИА «Казинформ».

В ходе встречи обсужден ряд актуальных вопросов сотрудничества Казахстана со Структурой «ООН-женщины» (Структура Организации Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин). Председатель Национальной комиссии отметила высокий уровень сотрудничества Республики Казахстан и Структуры «ООН-женщины». Активное участие Странового офиса в реализации проектов по вопросам достижения гендерного равенства, расширения прав и возможностей женщин, профилактики бытового насилия позволило добиться значительных успехов в данных сферах.

Аида Балаева подчеркнула, что Структура «ООН-женщины» является основным стратегическим партнером Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, совместно с которой успешно реализованы ряд проектов и исследований.

Заместитель руководителя Администрации Президента РК выразила признательность за поддержку в реализации многоотраслевого пилотного проекта «Казахстан без насилия в семье», открытия центров поддержки женского предпринимательства во всех регионах, проектов по внедрению гендерно-ориентированного формирования бюджета.

Также отмечены высокий вклад и усилия Структуры «ООН-женщины» в вопросах реализации резолюций Совета Безопасности ООН по равноправному участию женщин в обеспечении мира и безопасности, создания платформы знаний для обмена опытом в области расширения возможностей женщин, содействия в реализации обязательств Казахстана в рамках глобальной инициативы по Коалициям действий и региональной программы Spotlight Initiative для Центральной Азии и Афганистана.

Стороны выразили удовлетворение текущей динамикой развития сотрудничества и обсудили вопросы реализации совместных проектов. Особое внимание было уделено вопросу возможности создания в Казахстане регионального Центра гендерных знаний.Открытие Центра способствовало бы распространению необходимых экспертных знаний, опыта и ресурсов в регионе по обеспечению гендерного равенства, анализа перспектив, положения и потребностей женщин Центральной Азии.

В завершение встречи председатель Национальной комиссии А.Г. Балаева поблагодарила госпожу Бхатия и руководителя Странового офиса в Казахстане госпожу Марию Доценко за плодотворную работу и заверила, что Казахстан и впредь будет придерживаться намеченных целей расширения прав и возможностей женщин и поддерживать совместные проекты и инициативы.