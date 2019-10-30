ООН поможет обучить казахстанских теологов для перевоспитания террористов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций в сфере перевоспитания террористов и экстремистов рассказал начальник управления Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Бекболат Шакиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте текущего года нами подписан трехгодичный план по мерам профилактики терроризма, экстремизма, а также реабилитации осужденных в местах лишения свободы и после их освобождения. Именно за эту категорию преступлений. План предусматривает создание центра по подготовке сотрудников теологических служб на базе Костанайской академии им. Ш. Кабулбаева. Сегодня там проводятся подготовительные работы по приобретению мультимедийного комплекса совместно с УМП ООН (Управление ООН по наркотикам и преступности), который позволит сотрудникам КУИС, занимающимся теологической реабилитацией в местах лишения свободы, без отрыва от своей повседневной деятельности посредством видеоселекторной связи проходить программу обучения», - сказал Бекболат Шакиров в кулуарах МИД перед круглым столом по развитию головной политики по противодействию экстремистской деятельности.

По его словам, совместно с костанайской академией и УНП ООН будут разработаны тематические планы в трех направлениях – для теологов, психологов УИС и сотрудников оперативных служб.

«Кроме того, у нас запланировано проведение социологического исследования – мы хотим увидеть портрет осужденного за экстремизм и терроризм. То есть, мы намерены исследовать условия, причины, обстоятельства совершенного преступления, чтобы мы могли более предметно с каждым осужденным индивидуально. Также намечена разработка система оценки рисков в реализации этого плана с привлечением ученых Казахстана и международных экспертов. Сегодня у нас таковая отсутствует. В реализации плана также предусмотрены семинар-тренинги. До конца года мы планируем провести два таких семинар-тренинга с привлечением теологов, имамов, представителей ДУМК и управления по делам религий акиматов», - поделился планами спикер.

Он также напомнил, что в 2017 году в системе УИС была создана Служба теологической реабилитации в структуре воспитательных аппаратов. На сегодняшний день 133 сотрудника в штате, которые ежеквартально проходят обучение в Академии КНБ.