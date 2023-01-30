Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

ООН озвучила победителей конкурса авторов современных сказок

30 Января 2023, 11:34
ООН озвучила победителей конкурса авторов современных сказок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня подведены итоги литературного конкурса сказок «Шұғылалы әңгімелер». Организаторы конкурса – ООН в Казахстане и казахстанское издательство Steppe-and-World Publishing - отобрали лучшие сказочные истории, которые войдут в сборник современных сказок для девочек и мальчиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Офис Постоянного координатора ООН в РК.

Всего жюри отобрало 25 историй из 130 поданных заявок. При отборе учитывались новизна сюжета, креативность и соответствие заданной тематике.

Среди лучших сказок, отмеченных жюри: «Ұшатын аю» (Айдана Тілеукен), «Асан мен Фатима» (Эльмира Асанқызы), «Достық матч» (Зауре Төрехан), «Смартфонға түсіп кеткен Еркегүл» (Мира Сембайқызы), «Бес мысық» (Мерей Қуанышбайқызы).

Постоянный координатор ООН в Казахстане Микаэла Фриберг-Стори отметила: «Мы инициировали данный проект, так как сказки обладают преобразующей силой, способной разрушать нормы, бросать вызов стереотипам и вдохновлять на позитивные изменения. Многие сказки о персонажах, которые бросают вызов ограничивающим гендерным ролям, ожиданиям и законам своего времени. Удивительно, как языком сказочных героев авторам удалось передать ключевые месседжи гендерного равенства, важности охраны окружающей среды, борьбы с буллингом и т.д.».

«Сказки играют большую роль в продвижении равноправия и изменении стереотипов в обществе. Сказочные персонажи – это ролевые модели для детей, которые обладают образовательной силой, помогая девочкам и мальчикам развивать свои личностные качества. Именно поэтому данный конкурс содействует пониманию детьми и других членов семьи базовых ценностей ООН, одной из которых является равные права всех людей», - отметила представитель Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Мария Доценко.


Новости по теме
Снижение глобальной инфляции спрогнозировали в ООН в 2023 году
Казахстан подпишет проекты с ООН в области сельского хозяйства – Минсельхоз
Теги:
Читайте также
Все мы – дети Бога: Димаш Кудайберген высказался о войне
Димаш Кудайберген представляет Казахстан на кинофестивале стран ШОС в Индии
Мавзолеи Ясави и Айша-Биби презентованы на фотовыставке в стамбульском дворце
Снижение глобальной инфляции спрогнозировали в ООН в 2023 году
Здание легендарного театра капитально отремонтируют в Алматы
Оркестр народных инструментов имени Курмангазы отмечает 90-й концертный сезон
Остина Батлера и Кейт Бланшетт выдвинули на «Оскар» в актерских номинациях
Стивена Спилберга и Мартина Макдону номинировали на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»
Новости партнеров
Популярное
1 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
2 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
3 Ребенок утонул в бассейне Шымкента
4 Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска
5 Как обучают саперов в казахстанской армии

Лента новостей