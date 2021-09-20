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ООН одобрила создание в Алматы гуманитарного хаба для Афганистана

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Сентября 2021, 19:37
ООН одобрила создание в Алматы гуманитарного хаба для Афганистана

НУР -СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вопрос о возможном создании международного хаба в городе Алматы для оказания помощи Афганистану прокомментировали в МИД РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Идея использования Алматы в качестве международного логистического хаба ООН для доставки помощи, прежде всего продовольственной, в Афганистан направлена на оказание практического содействия усилиям мирового сообщества по предотвращению гуманитарной катастрофы в этой стране.

Инициатива Казахстана получила предварительно позитивную реакцию официальных представителей ООН. Обсуждение же деталей целесообразно после её согласования со всеми заинтересованными сторонами», - говорится в ответе министерства на запрос СМИ.

В МИД также отметили, что важным аргументом в пользу данной инициативы является передислокация в Алматы офиса Миссии ООН по содействию Афганистану (ЮНАМА). Он мог бы стать координирующим центром международной помощи Афганистану, с тем, чтобы способствовать предупреждению развала экономики, роста потоков беженцев и иных негативных последствий гуманитарного характера.

«Немаловажным фактором считаем благоприятное расположение Алматы с точки зрения транспортной логистики (менее чем в трёх часах полёта от Кабула) и наличие необходимой инфраструктуры для организации транзитного хаба. Также Казахстан может выступить поставщиком необходимой для оказания продовольственной помощи сельхозпродукции, в частности, зерна и муки.

При достижении соответствующих договоренностей вопрос о фрахте воздушных судов для перевозок грузов в Афганистан остается прерогативой ООН», - говорится в сообщении МИД РК.


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