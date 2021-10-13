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ООН направит гуманитарную помощь Афганистану транзитом через Узбекистан

Автор:  
Мадибек Джанибеков
13 Октября 2021, 19:50
ООН направит гуманитарную помощь Афганистану транзитом через Узбекистан

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) направит гуманитарную помощь Афганистану транзитом через Узбекистан, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Организации Объединенных Наций.

Представитель УВКБ Бабар Балох, находясь в Кабуле, сообщил, что Управление работает над созданием логистических центров в приграничных с Афганистаном странах, чтобы оказывать чрезвычайную поддержку сотням тысяч внутренних переселенцев.

«В ближайшее время в УВКБ планируют направить три самолета с гуманитарной помощью в узбекский город Термез, чтобы затем через пункт пограничного пропуска «Хайратон» доставить ее на грузовиках в Мазари-Шариф. Первый такой самолет прибудет в Термез в середине октября», - сообщил представитель ООН.

По его словам, число нуждающихся в поддержке афганцев достигло 20 млн и продолжает увеличиваться с каждым днем. В настоящее время только 5% афганских семей обеспечены нормальным питанием, более половины детей в Афганистане в возрасте до пяти лет недоедают и находятся на грани истощения.


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