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ООН направила самолет с гуманитарной помощью в Кабул

Автор:  
Adlet Seilkhanov
3 Ноября 2021, 13:14
ООН направила самолет с гуманитарной помощью в Кабул

ЖЕНЕВА. КАЗИНФОРМ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сегодня направило чартерный самолет в Кабул с гуманитарной помощью в связи с наступлением зимы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Управления.

Самолет с 33 тонами средств для подготовки к зиме взлетел сегодня из города Шарджа, ОАЭ, и приземлится в столице Афганистана в 15:30. Сообщается, что два таких же рейса будут осуществлены 4 и 7 ноября.

Все больше жителей Афганистана нуждаются в гуманитарной помощи накануне зимы, которая обычно бывает суровой. Некоторые семья, которые вынужденно поменяли свое постоянное место жительство, не имеют нормального убежища, а те, кто все-таки возвратился в свои дома, не успевают подготовиться к зиме.

Гуманитарный груз состоит из 25 килограммовых наборов, в которых содержатся напольные покрытия, перегородки и другие средства для улучшения изоляции палаток от холода. Также в них содержатся средства огнестойкости для возможности установки печей.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев планирует предоставить помощь перед наступлением зимы около 500 тысячам афганцев до конца 2021 года.

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