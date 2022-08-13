13 Августа 2022 15:38

ООН намерена привлекать к своей работе молодежь со всего мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Назарбаев Университета Шигео Катсу встретился с Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахид, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В ходе визита высокий гость ознакомился с генеральным планом развития университета и совершил короткую экскурсию по кампусу. Абдулла Шахид посетил лаборатории Института Умных Систем и Искусственного Интеллекта (ISSAI) и Энергетическую космическую лабораторию НУ.

Выступая перед студентами, Абдулла Шахид отметил о своей поддержке молодежных инициатив и о том, что его вдохновляют истории молодых людей, которые всегда призывают политиков к ответственности.

Он сообщил о своей инициативе - специальной программе молодежных стипендий для работы в офисе ООН для восьми перспективных молодых дипломатов из стран, мало представленных в ООН. Также планируется создание Молодежного бюро ООН для содействия более разнообразному и эффективному участию молодежи в деятельности организации.

Председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что Казахстан всегда был сильным и активным партнером в реализации инициатив Организации Объединенных Наций и в многосторонней деятельности.

«За последние годы Казахстан предпринял ряд инициатив, направленных на укрепление многосторонней деятельности, о чем свидетельствует широкий масштаб его глобального охвата и участия. Эти инициативы способствуют укреплению глобального мира и диалога и вносят свой вклад в достижение Целей устойчивого развития. Я искренне надеюсь, что молодое поколение Казахстана готово продолжать эту важную работу», - отметил Абдулла Шахид.

В свою очередь, Шигео Катсу добавил, что Назарбаев Университет является координирующим центром сообщества по устойчивому развитию в Центральной Азии под эгидой ООН.

В ходе сессии вопросов и ответов студенты интересовались ролью ООН в поддержании мира, в помощи беженцам, в устойчивом развитии и решении экологических проблем. Гость подчеркнул активную роль университетов, институтов и отдельного человека в процессе построения мира и решении глобальных вызовов.

«Вы станете лидерами, вы будете принимать решения, начиная с этого момента. Не сдавайтесь, сохраняйте надежду, верьте в себя и в то, что каждый из вас может изменить ситуацию. …У вас, молодых людей, так много энергии, желания. Это то, что нам нужно сегодня. Продолжайте верить в себя», - обратился в своей речи к студентам Абдулла Шахид.