ООН: Мадагаскару грозит первый в мире голод, вызванный изменением климата

НБЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - По данным Всемирной продовольственной программы, более миллиона человек на юге Мадагаскара отчаянно пытаются выжить в условиях первого в истории голода, вызванного глобальным изменением климата. Этот регион значительно пострадал от засухи, длившейся несколько последних лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Мадагаскар, четвертый по величине остров в мире, обладает уникальной экосистемой – ее образуют животные и растения, которые не встречаются более нигде на нашей планетe. Сухой сезон обычно длится здесь с мая по октябрь, а в ноябре начинается сезон дождей, однако глобальное изменение климата полностью нарушило привычный для местных жителей цикл.

«Осадков, конечно, стало значительно меньше, – отметила Элис Рахмун, представительница Всемирной продовольственной программы (ВПП). – Когда начинается дождь, у местных жителей появляется надежда, но потом оказывается, что это просто короткий дождик, после которого снова будет сухо. И так продолжается год за годом, поэтому людям нечем сейчас пополнять свои запасы продовольствия».

Элис Рахмун недавно побывала на юге Мадагаскара, где ООН и ее партнеры оказывают помощь сотням тысяч местных жителей. Она увидела там деревни, окруженные высохшими полями, и грядки помидоров, которые были «полностью желтыми или даже коричневыми» из-за отсутствия влаги.

«В некоторых областях люди все еще могут что-то выращивать, но с каждым годом приходится преодолевать все больше трудностей, – продолжила Рахмун. – В других областях сейчас не растет абсолютно ничего, поэтому люди выживают, питаясь саранчой, фруктами и листьями кактуса. Листья кактуса раньше использовались только как корм для крупного рогатого скота, люди их никогда не ели».

Ситуация усугубляется тем, что при нынешних погодных условиях даже кактусы постепенно умирают от засухи. Чтобы выжить, люди отказываются от собственного аграрного производства, продают крупный рогатый скот, поля и даже свои дома, что полностью ломает образ жизни тысяч местных общин.

«На то, чтобы заработать хоть что-то, они бросают все силы семьи, даже перестают водить детей в школу, а это негативное сказывается на общем уровне образования на острове», – подчеркнула Элис Рахмун.

Всемирная продовольственная программа в сотрудничестве с гуманитарными партнерами и правительством Мадагаскара помогает стране по двум основным направлениям. Во-первых, около 700 тысяч островитян уже сейчас получают необходимую для жизни продовольственную помощь, в том числе – специальные продукты, предотвращающие истощение.

«Второе направление включает в себя долгосрочные меры, позволяющие местным общинам лучше готовиться к климатическим потрясениям, эффективнее реагировать на них и быстрее восстанавливаться, – объясняет Элис Рахмун. – В частности, мы занимаемся строительством оросительных каналов, восстановлением лесов и даже микрострахованием, чтобы помочь фермерам оправиться от потери урожая».

Если оставить все как есть, в ближайшие годы число голодающих будет расти в геометрической прогрессии

Основная задача Всемирной продовольственной программы на данный момент – обеспечить поддержкой примерно миллион жителей Мадагаскара до апреля будущего года, на что ВПП пытается сейчас собрать 70 миллионов долларов. «Кроме этого, мы стараемся привлечь партнеров для финансирования решений, позволяющих сельским общинам Мадагаскара адаптироваться к последствиям изменения климата», – добавила Элис Рахмун.

Чуть более чем через неделю мировые лидеры соберутся в Глазго на конференцию ООН по изменению климата (КС26), которую Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал «последней возможностью переломить ситуацию на больной планете».

Элис Рахмун говорит, что Всемирная продовольственная программа хочет использовать КС26, чтобы сместить фокус внимания международного сообщества с реагирования на кризисы на управление рисками. «Если оставить все как есть, в ближайшие годы число голодающих будет расти в геометрической прогрессии, – говорит она. – Это касается не только Мадагаскара, но и большого числа других стран и целых регионов планеты».