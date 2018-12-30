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ООН: Как отметить Новый год, совместив приятное с полезным

30 Декабря 2018 16:19 74
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ООН: Как отметить Новый год, совместив приятное с полезным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Все еще не решили, что подарить друзьям и близким на Новый год? Всемирный фонд дикой природы и Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) готовы помочь вам порадовать окружающих, не загрязняя планету, передают «Новости ООН»

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Конечно, приятно получить подарок, упакованный в красивую бумагу и перевязанный блестящими ленточками. Но вся эта красота радует нас лишь несколько минут, а потом отправляется в мусорное ведро. Вообще в период рождественских и новогодних праздников количество мусора резко возрастает: в США и Европе, например, - на 25-30 процентов. В мусорных баках оказывается не только оберточная бумага и елочная мишура, но порой и ненужные подарки.

Опросы общественного мнения показывают, что люди получают на Новый год совсем не те подарки, которые хотели бы получить. Так, мужчины мечтают о смартфоне, а женщины - о путешествии. Но вместо этого им чаще дарят косметику, шоколад и книги. И дело не только в том, что это подпитывает чрезмерное потребление и истощает ресурсы. Столь популярные подарки, как гель для душа, шампунь или другие «помывочные» вещества - не только банальное решение, но и угроза для природы и здоровья из-за содержащихся в них поверхностно активных веществ (ПАВ).

Не меньше вреда окружающей среде принесут и ненужные электроприборы. Кстати, подумайте, прежде чем покупать новую модель смартфона или компьютера - действительно ли они вам так уж нужны? Электронные отходы загрязняют почву и воду, не говоря уже о затраченных напрасно ресурсах.

А ведь подарки могут быть и приятными, и экологичными. Почему-бы меломанам не подарить билет в оперу или на концерт, а театралам - на спектакль? Проявите творчество и сделайте подарок сами - например, соль или скраб для тела, испеките торт, свяжите теплый шарф. Подарочный сертификат не обязательно должен иметь денежное выражение: дайте друзьям несколько уроков шитья или икебаны - научите чему-нибудь интересному, что умеете делать сами. Возьмите подругу с собой на занятия йогой или, если вы увлекаетесь историей города, проведите экскурсию по любимым местам.

Но уж коль вы дарите что-то материальное (но нужное!), упаковку можно сделать самим - стоит только дать простор фантазии. А если смастерить елочные игрушки вместе с детьми, им это доставит гораздо больше радости, чем игрушка, купленная в магазине.

К приготовлению угощения тоже можно и нужно подойти ответственно - например, покупать местные продукты - так вы сокращаете выбросы углерода в атмосферу. Приобретайте продукты в больших объемах за один раз, чтобы избежать излишней упаковки - и пользуйтесь многоразовыми сумками вместо пластиковых пакетов. Особенно осторожно подходите к покупке осетровой икры - к примеру, в России на предновогодние дни приходится более половины ее продажи, однако 80 процентов черной икры добывается браконьерским способом, что приводит к уничтожению осетра.

Рассчитывайте количество еды, чтобы остатки не оказались на помойке. Помните, что в мире выбрасывается треть продовольствия. Не спешите выбросить и ненужные подарки. В интернете есть много сайтов, где их можно обменять, продать или пожертвовать тем, кому они действительно нужны.

Если вы встретите Новый год, не нанося ущерба природе, то наверняка и настроение у вас будет еще более праздничное! 

 

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Ключевые слова: Экология, ООН, общество,
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