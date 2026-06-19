Он соединял людей и культуры: имя журналиста Рината Дусумова увековечили в Астане

Имя журналиста, выпускающего редактора международного информационного агентства «Kazinform» Рината Дусумова теперь носит один из отделов Центральной городской библиотеки Астаны имени Мухтара Ауэзова, передает корреспондент агентства Kazinform.

Это решение стало не просто данью памяти, а признанием вклада человека, для которого слово было не только профессией, но и способом объединять людей, культуры и идеи, оставляя после себя не только тексты, но и живые проекты.

Ринат Дусумов скончался 15 августа 2025 года. Однако в ходе церемонии было отмечено, что его имя присвоено отделу польской литературы Центральной городской библиотеки имени Мухтара Ауэзова. Участники встречи неоднократно подчеркивали, что его дело продолжается — в проектах, людях и инициативах, к которым он имел прямое отношение.

Фото: Kazinform

Почти спустя год после его ухода память о журналисте объединила десятки людей из разных сфер. В одном зале собрались коллеги, друзья, представители этнокультурных объединений, общественные деятели, а также участники совместных проектов. Для одних это стало возможностью вновь обратиться к личным воспоминаниям, для других — поводом глубже осмыслить вклад человека, оставившего заметный след в профессиональной и общественной жизни Казахстана.

Одними из первых на церемонии выступили представители консульства Польши в Астане, подчеркнувшие важность сохранения культурных связей и поддержки гуманитарных инициатив, которые помогают сохранять язык, традиции и историческую память.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Наш основатель, первый маршал Сената профессор Анджей Стельмаховский, всегда уделял особое внимание поддержке поляков на Востоке. Мы продолжаем эту миссию и сегодня. Сохранение польской культуры вдали от родины — это огромный, непрерывный труд, и именно благодаря таким усилиям язык, культура и традиции продолжают жить, — отметили они.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

В ходе выступления представители консульства также отдельно отметили людей, которые становятся движущей силой подобных инициатив. Среди них, по их словам, был и Ринат Дусумов.

— Чтобы создать что-то значимое, нужны идея, страсть и вовлеченность. Этой энергией обладал и Ринат. Мы вспоминаем его как человека, который очень быстро освоил польский язык и искренне жил тем, чем занимался, — отметили они.

Эту мысль продолжила главный специалист коммерческой службы агентства «Kazinform» Каламкас Абуова, подчеркнув, что присвоение имени Рината Дусумова стало символом признания его многолетнего труда и вклада.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Самое важное сегодня — его помнят. Его имя продолжает звучать, а дело, которому он посвятил себя, живет. Это говорит о том, что его вклад в развитие культурных инициатив и библиотечного пространства был действительно значимым, — отметила она.

Говоря о его профессиональном пути, она отдельно остановилась на работе Рината Дусумова в «Kazinform», где он более десяти лет работал выпускающим редактором.

— Когда Ринат был на смене, всегда была уверенность, что все будет в порядке. Любой вопрос он решал самостоятельно или находил верное решение после обсуждения. Он был очень грамотным, прекрасно знал историю и с большой ответственностью относился к каждому слову. Любой материал, который проходил через его руки, становился сильнее. За годы работы практически не было ситуации, с которой он бы не справился. Он был профессионалом высокого уровня, но главное — человеком, который искренне любил свою работу, — подчеркнула Каламкас Абуова.

По ее словам, именно профессионализм, внимательность к деталям и уважение к слову сделали его одним из сильнейших редакторов агентства.

Своими воспоминаниями о Ринате Дусумове также поделился председатель правления РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир», заместитель председателя Всемирного конгресса татар Тауфик Каримов. Он отметил, что вклад журналиста выходил далеко за рамки редакционной работы и охватывал масштабные культурные и общественные инициативы.

— Мы искренне благодарим наших польских друзей и коллег, принявших решение об увековечивании имени Рината Дусумова. Ринат был яркой творческой личностью. Помимо работы выпускающим редактором Kazinform, он возглавлял медиа-центр нашего конгресса, редактировал республиканскую газету «Ак барс» и стоял у истоков литературного конкурса «Звезда Джалиля», посвященного творчеству Мусы Джалиля, — отметил Тауфик Каримов.

Он также подчеркнул, что Ринат Дусумов внес значительный вклад в укрепление межкультурных связей и развитие международного сотрудничества.

— За большой вклад в развитие дружбы между народами Ринат Торабаевич был награжден Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан. Позже, став одним из руководителей польского этнокультурного сообщества, он внес весомый вклад и в укрепление казахстанско-польской дружбы, — добавил он.

О совместной работе с Ринатом Дусумовым рассказала и председатель правления татарского центра «Дуслык» Астаны Яннат Низамутдинова. По ее словам, его всегда отличали ответственность, глубокая вовлеченность в проекты и преданность делу.

— Ринат Дусумов одно время был моим заместителем в центре «Дуслык» и с большой ответственностью подходил ко всем проектам, которые мы вместе реализовывали. Даже после того, как он заболел, мы оставались в постоянном контакте и старались поддерживать его, — поделилась Яннат Низамутдинова.

Она также отметила, что память о журналисте сохраняется не только в людях, но и в собранном им культурном наследии.

— В библиотеке Полномочного представительства Татарстана в Казахстане есть отдельный уголок книг Рината Дусумова, переданных его семьей. Сегодня я также передаю в дар вашей библиотеке поэтический сборник Мусы Джалиля на трех языках, автором проекта и составителем которого был Ринат Дусумов, — сказала она.

В знак уважения и дружбы представители татарского центра передали библиотеке традиционное национальное угощение — чак-чак.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Рядом с профессиональной журналистикой в жизни Рината Дусумова всегда присутствовала творческая линия. Он писал стихи, использовал разные языки в работе и постепенно пришел к польскому, который стал для него не просто языком общения, а способом самовыражения.

«С детства он был человеком творчества»

Отдельно корреспондент поговорил с братом журналиста — Маратом Дусумовым. Творческие и организаторские способности у Рината, как отмечает он, проявились еще в детстве, задолго до профессиональной деятельности. По его словам, уже тогда было заметно, что он умеет объединять людей и превращать идеи в реальные проекты.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— Он с детства был творческим человеком. Рисовал много, пел, организовывал мероприятия для сельчан. Уже тогда у него были организаторские способности — он умел собирать вокруг себя людей и делать из обычных идей настоящие события, — вспоминает брат журналиста.

По его словам, это качество сопровождало его всю жизнь.

— Он всегда жил идеями, переживал за то, что делал. Даже последние стихи он писал уже на польском языке. Это был его внутренний мир, его работа над словом и собой, — отмечает Марат Дусумов.

«Он жил книгами, людьми и идеями»

Своими воспоминаниями с корреспондентом поделилась Татьяна Бахалович, экс-председатель польского молодежного центра культуры в Кокшетау. По ее словам, знакомство с Ринатом Дусумовым началось в 2005 году и впоследствии переросло в многолетнее творческое сотрудничество.

Она отметила, что он органично вошел в совместную работу центра и активно участвовал в культурных проектах.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

— С 2005 года мы познакомились с Ринатом и начали сотрудничать. Более десяти лет работали вместе. Он участвовал в наших творческих инициативах, организовывал дуэты и группы, очень любил пение и сразу включился в работу со своими идеями, позитивом и неугасаемой энергией, — рассказывает она.

По ее словам, даже после переезда в Астану профессиональные и творческие связи сохранялись.

— Несмотря на то, что он уехал в Астану, мы продолжали постоянно общаться, обсуждать проекты и возвращаться к совместному опыту. На протяжении многих лет мы оставались в одной творческой среде, — добавляет Татьяна Бахалович.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Отдельно она подчеркнула, что в его жизни особое место занимали книги и творческая среда. По ее словам, он жил этим и полностью был погружен в культурные процессы, а любое путешествие или встреча, где дарили книги, неизменно превращались для него в возможность пополнить библиотеку. Она также отметила, что Ринат Дусумов оставил заметный след сразу в нескольких культурных пространствах.

— Он оставил след не только в польской культуре, но и в татарской и немецкой среде. Он говорил: «Меня хватит на всех», и это действительно соответствовало его жизни. Он был человеком добрым, открытым и очень светлым, — рассказывает она.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Также она отметила его уважительное отношение к людям и многонациональной среде, в которой он вырос и работал.

— Он с уважением относился ко всем национальностям, потому что сам жил и формировался в многонациональной среде, — отмечает Татьяна Бахалович.

Вечная память

Сегодня библиотека, носящая имя Рината Дусумова, становится не только местом памяти, но и продолжением его жизненного и профессионального пути.

Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

Его вспоминают как журналиста с высокой профессиональной планкой, как человека, который доводил начатое до результата, и как творческую личность, для которой слово было инструментом объединения людей, культур и смыслов.

Именно поэтому его имя сегодня звучит не как формальность, а как продолжение дела, которому он был предан и в которое вкладывал себя полностью.