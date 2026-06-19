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    Он соединял людей и культуры: имя журналиста Рината Дусумова увековечили в Астане

    Имя журналиста, выпускающего редактора международного информационного агентства «Kazinform» Рината Дусумова теперь носит один из отделов Центральной городской библиотеки Астаны имени Мухтара Ауэзова, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Это решение стало не просто данью памяти, а признанием вклада человека, для которого слово было не только профессией, но и способом объединять людей, культуры и идеи, оставляя после себя не только тексты, но и живые проекты.

    Ринат Дусумов скончался 15 августа 2025 года. Однако в ходе церемонии было отмечено, что его имя присвоено отделу польской литературы Центральной городской библиотеки имени Мухтара Ауэзова. Участники встречи неоднократно подчеркивали, что его дело продолжается — в проектах, людях и инициативах, к которым он имел прямое отношение.

    Ринат Дусумов
    Фото: Kazinform

    Почти спустя год после его ухода память о журналисте объединила десятки людей из разных сфер. В одном зале собрались коллеги, друзья, представители этнокультурных объединений, общественные деятели, а также участники совместных проектов. Для одних это стало возможностью вновь обратиться к личным воспоминаниям, для других — поводом глубже осмыслить вклад человека, оставившего заметный след в профессиональной и общественной жизни Казахстана.

    Одними из первых на церемонии выступили представители консульства Польши в Астане, подчеркнувшие важность сохранения культурных связей и поддержки гуманитарных инициатив, которые помогают сохранять язык, традиции и историческую память.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Наш основатель, первый маршал Сената профессор Анджей Стельмаховский, всегда уделял особое внимание поддержке поляков на Востоке. Мы продолжаем эту миссию и сегодня. Сохранение польской культуры вдали от родины — это огромный, непрерывный труд, и именно благодаря таким усилиям язык, культура и традиции продолжают жить, — отметили они.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    В ходе выступления представители консульства также отдельно отметили людей, которые становятся движущей силой подобных инициатив. Среди них, по их словам, был и Ринат Дусумов.

    — Чтобы создать что-то значимое, нужны идея, страсть и вовлеченность. Этой энергией обладал и Ринат. Мы вспоминаем его как человека, который очень быстро освоил польский язык и искренне жил тем, чем занимался, — отметили они.

    Эту мысль продолжила главный специалист коммерческой службы агентства «Kazinform» Каламкас Абуова, подчеркнув, что присвоение имени Рината Дусумова стало символом признания его многолетнего труда и вклада.

    Каламкас Абуова
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Самое важное сегодня — его помнят. Его имя продолжает звучать, а дело, которому он посвятил себя, живет. Это говорит о том, что его вклад в развитие культурных инициатив и библиотечного пространства был действительно значимым, — отметила она.

    Говоря о его профессиональном пути, она отдельно остановилась на работе Рината Дусумова в «Kazinform», где он более десяти лет работал выпускающим редактором.

    — Когда Ринат был на смене, всегда была уверенность, что все будет в порядке. Любой вопрос он решал самостоятельно или находил верное решение после обсуждения. Он был очень грамотным, прекрасно знал историю и с большой ответственностью относился к каждому слову. Любой материал, который проходил через его руки, становился сильнее. За годы работы практически не было ситуации, с которой он бы не справился. Он был профессионалом высокого уровня, но главное — человеком, который искренне любил свою работу, — подчеркнула Каламкас Абуова.

    По ее словам, именно профессионализм, внимательность к деталям и уважение к слову сделали его одним из сильнейших редакторов агентства.

    Своими воспоминаниями о Ринате Дусумове также поделился председатель правления РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир», заместитель председателя Всемирного конгресса татар Тауфик Каримов. Он отметил, что вклад журналиста выходил далеко за рамки редакционной работы и охватывал масштабные культурные и общественные инициативы.

    — Мы искренне благодарим наших польских друзей и коллег, принявших решение об увековечивании имени Рината Дусумова. Ринат был яркой творческой личностью. Помимо работы выпускающим редактором Kazinform, он возглавлял медиа-центр нашего конгресса, редактировал республиканскую газету «Ак барс» и стоял у истоков литературного конкурса «Звезда Джалиля», посвященного творчеству Мусы Джалиля, — отметил Тауфик Каримов.

    Он также подчеркнул, что Ринат Дусумов внес значительный вклад в укрепление межкультурных связей и развитие международного сотрудничества.

    — За большой вклад в развитие дружбы между народами Ринат Торабаевич был награжден Благодарственным письмом Президента Республики Татарстан. Позже, став одним из руководителей польского этнокультурного сообщества, он внес весомый вклад и в укрепление казахстанско-польской дружбы, — добавил он.

    О совместной работе с Ринатом Дусумовым рассказала и председатель правления татарского центра «Дуслык» Астаны Яннат Низамутдинова. По ее словам, его всегда отличали ответственность, глубокая вовлеченность в проекты и преданность делу.

    — Ринат Дусумов одно время был моим заместителем в центре «Дуслык» и с большой ответственностью подходил ко всем проектам, которые мы вместе реализовывали. Даже после того, как он заболел, мы оставались в постоянном контакте и старались поддерживать его, — поделилась Яннат Низамутдинова.

    Она также отметила, что память о журналисте сохраняется не только в людях, но и в собранном им культурном наследии.

    — В библиотеке Полномочного представительства Татарстана в Казахстане есть отдельный уголок книг Рината Дусумова, переданных его семьей. Сегодня я также передаю в дар вашей библиотеке поэтический сборник Мусы Джалиля на трех языках, автором проекта и составителем которого был Ринат Дусумов, — сказала она.

    В знак уважения и дружбы представители татарского центра передали библиотеке традиционное национальное угощение — чак-чак.

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    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Рядом с профессиональной журналистикой в жизни Рината Дусумова всегда присутствовала творческая линия. Он писал стихи, использовал разные языки в работе и постепенно пришел к польскому, который стал для него не просто языком общения, а способом самовыражения.

    «С детства он был человеком творчества»

    Отдельно корреспондент поговорил с братом журналиста — Маратом Дусумовым. Творческие и организаторские способности у Рината, как отмечает он, проявились еще в детстве, задолго до профессиональной деятельности. По его словам, уже тогда было заметно, что он умеет объединять людей и превращать идеи в реальные проекты.

    Марат Дусумов
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — Он с детства был творческим человеком. Рисовал много, пел, организовывал мероприятия для сельчан. Уже тогда у него были организаторские способности — он умел собирать вокруг себя людей и делать из обычных идей настоящие события, — вспоминает брат журналиста.

    По его словам, это качество сопровождало его всю жизнь.

    — Он всегда жил идеями, переживал за то, что делал. Даже последние стихи он писал уже на польском языке. Это был его внутренний мир, его работа над словом и собой, — отмечает Марат Дусумов.

    «Он жил книгами, людьми и идеями»

    Своими воспоминаниями с корреспондентом поделилась Татьяна Бахалович, экс-председатель польского молодежного центра культуры в Кокшетау. По ее словам, знакомство с Ринатом Дусумовым началось в 2005 году и впоследствии переросло в многолетнее творческое сотрудничество.

    Она отметила, что он органично вошел в совместную работу центра и активно участвовал в культурных проектах.

    Татьяна Бахалович
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    — С 2005 года мы познакомились с Ринатом и начали сотрудничать. Более десяти лет работали вместе. Он участвовал в наших творческих инициативах, организовывал дуэты и группы, очень любил пение и сразу включился в работу со своими идеями, позитивом и неугасаемой энергией, — рассказывает она.

    По ее словам, даже после переезда в Астану профессиональные и творческие связи сохранялись.

    — Несмотря на то, что он уехал в Астану, мы продолжали постоянно общаться, обсуждать проекты и возвращаться к совместному опыту. На протяжении многих лет мы оставались в одной творческой среде, — добавляет Татьяна Бахалович.

    библиотека
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Отдельно она подчеркнула, что в его жизни особое место занимали книги и творческая среда. По ее словам, он жил этим и полностью был погружен в культурные процессы, а любое путешествие или встреча, где дарили книги, неизменно превращались для него в возможность пополнить библиотеку. Она также отметила, что Ринат Дусумов оставил заметный след сразу в нескольких культурных пространствах.

    — Он оставил след не только в польской культуре, но и в татарской и немецкой среде. Он говорил: «Меня хватит на всех», и это действительно соответствовало его жизни. Он был человеком добрым, открытым и очень светлым, — рассказывает она.

    библиотека
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Также она отметила его уважительное отношение к людям и многонациональной среде, в которой он вырос и работал.

    — Он с уважением относился ко всем национальностям, потому что сам жил и формировался в многонациональной среде, — отмечает Татьяна Бахалович.

    Вечная память

    Сегодня библиотека, носящая имя Рината Дусумова, становится не только местом памяти, но и продолжением его жизненного и профессионального пути.

    имя журналиста Рината Дусумова увековечили в Астане
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Его вспоминают как журналиста с высокой профессиональной планкой, как человека, который доводил начатое до результата, и как творческую личность, для которой слово было инструментом объединения людей, культур и смыслов.

    Именно поэтому его имя сегодня звучит не как формальность, а как продолжение дела, которому он был предан и в которое вкладывал себя полностью.

    Культура СМИ Польша Библиотеки Журналист Астана
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор