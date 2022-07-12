12 Июля 2022 15:48

Онс Жабер играет неординарно и достаточно сложно – Елена Рыбакина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина оценила свою соперницу на Открытом чемпионате Великобритании - представительницу Туниса Онс Жабер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Матчи были достаточно сложные все, поэтому не могу выделить какой-то один. Эмоционально самый сложный матч - это финальный, потому что я ужасно нервничала последние два дня. Плохо спала и, конечно, начало турнира было более спокойным. Но в финале я не совсем показала свою лучшую игру, из-за эмоций. Однако потом, я очень рада, что я отыграла чуть лучше. Но моя соперница была очень непростая, Онс (Онс Жабер), у нас таких в туре нет. Она играет неординарно и достаточно сложно», - сказала на пресс-конференции чемпионка Уимблдона-2022.

Елена Рыбакина теперь планирует начать подготовку к американским турнирам. Она отметила, что играет достаточно много, почти каждую неделю. Поэтому времени не так много.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

Часть премии от Федерации теннисистка пожертвует в приют для животных, большая часть средств пойдет на поддержку юниоров.