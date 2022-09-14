Ономастическая комиссия поддержала предложение о переименовании столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице состоялось очередное заседание ономастической комиссии. В соответствии с повесткой дня обсуждался вопрос о переименовании города Нур-Султан в город Астана. Ранее членами депутатской группой «Жаңа Қазақстан» Мажилиса Парламента РК, жителями города поднимался вопрос о переименовании столицы в город Астана. Предложение парламентариев также включено в проект конституционного закона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

На заседании ономастической комиссии мнениями по возращению столице прежнего названия поделились заместитель директора РГУ «Институт истории государства» министерства науки и высшего образования РК, доктор исторических наук, профессор Б. Аяган, доктор исторических наук, профессор М. Абсеметов, доктор педагогических наук, общественный деятель Т. Кишкашбаев, генеральный директор НАО «Национальный научно-практический центр «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова» Е. Тлешов, директор городского филиала Союза писателей Казахстана, заслуженный деятель Казахстана Д. Капулы и др.

Члены ономастической комиссии поддержали предложение о переименовании столицы.





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