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    14:58, 09 Февраль 2021 | GMT +6

    Онлайн-занятия для студентов-юристов проводят жамбылские полицейские

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Как добыть максимум информации о совершенном преступлении и раскрыть его – об этом студенты юридических факультетов вузов Жамбылской области узнают во время занятий, которые проводят жамбылские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Жамбылской области, сотрудники следственного и оперативно-криминалистического управлений департамента полиции Жамбылской области продолжают практику проведения онлайн-занятий со студентами первых, третьих и четвертых курсов юридических факультетов Таразского инновационно-гуманитарного университета и Таразского регионального университета.

    «На днях начальник оперативно-криминалистического отделения 1-го отдела полиции УП города Тараза Мадияр Конысбаев и следователь следственного управления департамента полиции Жамбылской области Мади Кокрекбаев провели практические занятия на криминалистическом полигоне по производству осмотра места происшествия», - рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.

    Для студентов старших курсов через мобильное приложение «ZOOM» был показан пошаговый алгоритм действий следователя и криминалиста после получения информации о совершенном преступлении.

    В завершение занятия Мадияр Конысбаев ознакомил студентов с дальнейшими действиями оперативных сотрудников полиции для успешного расследования и быстрого раскрытия преступлений.

    «Будущие юристы с интересом слушали полицейских, активно задавали вопросы. Такие занятия полезны для получения профессиональных знаний непосредственно от самих профессионалов», - пояснили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.



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