Онлайн-занятие о расследовании уголовных дел по ДТП провели в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления дознания департамента полиции Алматинской области провели онлайн-занятие для студентов клуба «Тергеу болашағы» об особенностях расследования уголовных дел по фактам дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С целью реализации дуального обучения, старшим дознавателем управлением дознания ДП Алматинской области капитаном полиции Бауыржан Кабдулдановым, совместно с кафедрой уголовно-правовых дисциплин Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова для участников студенческого клуба «Тергеу болашағы» проведено онлайн-занятие «Особенности расследования уголовных дел по фактам дорожно-транспортных происшествии».

«Студентам клуба разъяснили ключевые моменты при расследовании дорожно-транспортных происшествий, рассказали о необходимости качественного осмотра места происшествия. Также привели положительные примеры с практики дознавателей Алматинской области. Особенно живой интерес студенты клуба проявили к вопросам назначения необходимых судебных экспертиз при расследовании ДТП» - отметила заместитель начальника УД ДП Алматинской области, полковник полиции Самал Аргынгазинова.

По словам Самал Аргынгазиновой, с 2020 года практически каждый месяц проводятся такие семинары, так как в прошлом году был заключен Меморандум о проведении дуального обучения между управлением дознания департамента полиции и двумя университетами Талдыкоргана. В последнее время два раза в месяц проводим такие семинары о расследовании уголовных дел, осмотра места происшествия.

Управление дознания за десять месяцев 2020 года расследовало 574 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Из них 60 % направлено в суд. В связи со смертью самого виновного водителя прекращено около 8% дел.

Как отметила Самал Аргынгазинова, студентам нравятся такие встречи. Они проявляют интерес к этой теме, задают вопросы. Преподаватели и студенты поблагодарили сотрудников полиции за интересное и содержательное занятие. А руководство ректората Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова объявило благодарность сотрудникам управления дознания департамента полиции Алматинской области за сотрудничество.