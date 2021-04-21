Онлайн-забег ко Дню единства народа Казахстана проводят в Нур-Султане
Онлайн-соревнования в индивидуальных условиях на открытом воздухе проходят с 17 по 26 апреля.
Для участия необходимо:
1. Зарегистрироваться в мобильном приложении «Strava» для отслеживания результатов.
2. После участия в онлайн-соревновании отправить результаты на указанный номер:
• удостоверение личности
• название аккаунта в программе «Strava»
3. Не забыть включить на телефоне, часах или браслете программу «Strava», чтобы зафиксировать результат.
4. После забега поделиться в истории у себя на странице в Instagram своим результатом, отметить страницы @esilakimat c хештегом #ESILSPORT и вашей дистанции #онлайн5км, #онлайн3км, #онлайн2км, #онлайн1км.
Также необходимо отправить результаты по номеру WhatsApp 8 775 947 22 79 (Еділ), по ним будут проводиться итоги забега.
Победителей ждут дипломы, медали и ценные призы.