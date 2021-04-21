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    20:35, 20 Апрель 2021 | GMT +6

    Онлайн-забег ко Дню единства народа Казахстана проводят в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акимат столичного района Есиль совместно с дирекцией по проведению спортивно-массовых мероприятий города Нур-Султан проводят онлайн-забег в Ботаническом саду, приуроченный ко Дню единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Онлайн-соревнования в индивидуальных условиях на открытом воздухе проходят с 17 по 26 апреля.

    Для участия необходимо:

    1. Зарегистрироваться в мобильном приложении «Strava» для отслеживания результатов.

    2. После участия в онлайн-соревновании отправить результаты на указанный номер:

    • удостоверение личности

    • название аккаунта в программе «Strava»

    3. Не забыть включить на телефоне, часах или браслете программу «Strava», чтобы зафиксировать результат.

    4. После забега поделиться в истории у себя на странице в Instagram своим результатом, отметить страницы @esilakimat c хештегом #ESILSPORT и вашей дистанции #онлайн5км, #онлайн3км, #онлайн2км, #онлайн1км.

    Также необходимо отправить результаты по номеру WhatsApp 8 775 947 22 79 (Еділ), по ним будут проводиться итоги забега.

    Победителей ждут дипломы, медали и ценные призы.


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