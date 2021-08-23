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Онлайн услугу по изъятию выплат за счет добровольных пенсионных взносов запустил ЕНПФ

23 Августа 2021 10:22
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Онлайн услугу по изъятию выплат за счет добровольных пенсионных взносов запустил ЕНПФ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новую дистанционную услугу запустил ЕНПФ. Для получения выплат за счет добровольных пенсионных взносов, находящихся в ЕНПФ не менее 5 лет, вкладчики могут подать заявление через сайт enpf.kz, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

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В целях повышения качества оказываемых услуг, для удобства получателей и экономии их времени, ЕНПФ реализовал возможность подачи заявления о назначении пенсионных выплат, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет, дистанционно – посредством личного кабинета на корпоративном сайте ЕНПФ.

Таким образом в личном кабинете на сайте enpf.kz услуга по подаче заявлений о назначении пенсионных выплат предоставляется получателям, имеющим в ЕНПФ пенсионные накопления:

- за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов: лицам, имеющим инвалидность 1 или 2 группы бессрочно;

- за счет ДПВ:

лицам, достигшим 50-летнего возраста;

лицам, имеющим инвалидность;

лицам, имеющим пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет.

Для подачи заявления получателям необходимо иметь электронную цифровую подпись. Отслеживать статус исполнения зарегистрированного в АО «ЕНПФ» заявления на выплату можно также на сайте enpf.kz с помощью услуги «Мои заявления на выплаты/переводы» в разделе «Электронные сервисы».

Добровольные пенсионные взносы – это деньги, которые вносятся вкладчиками (получателями) по своей инициативе в ЕНПФ. Их могут вносить как физические лица в свою пользу, так и физические и юридические лица в пользу третьего лица. При этом размер и периодичность уплаты ДПВ устанавливаются физическим или юридическим лицом самостоятельно.

С 1 мая текущего года вступили в силу изменения в Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», в соответствии с которыми:

- основанием для открытия индивидуального пенсионного счета для учета ДПВ является в том числе поступивший в ЕНПФ первый ДПВ. Таким образом, вкладчику (получателю) нет необходимости посещать офис ЕНПФ. Идентификация физического лица, в пользу которого производятся ДПВ, осуществляется по его персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения при перечислении ДПВ, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения ЕНПФ получает из соответствующих информационных систем государственных органов;

- право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ДПВ возникает в том числе у лиц, имеющих пенсионные накопления в пределах сумм ДПВ и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в ЕНПФ, не менее пяти лет.

По состоянию на 1 августа 2021г. после вступления в силу вышеуказанных изменений правом на получение пенсионных выплат за счет ДПВ, находящихся в ЕНПФ не менее пяти лет, воспользовались порядка 2,8 тыс. получателей путем подачи в офисах ЕНПФ. Сейчас заявление на выплату накоплений за счет ДПВ можно подавать, не выходя из дома.



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#Экономика   #ЕНПФ  
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