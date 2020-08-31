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вчера 19:05
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Онлайн-уроки для школьников стартуют на телеканале «Balapan» 1 сентября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с карантинными ограничениями в стране с 1 сентября нового учебного года среднее образование в Казахстане будет продолжено в системе дистанционного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «РТРК «Казахстан».
Видеоуроки на казахском языке для 1-11 классов будут транслироваться с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 на телеканале «Balapan», совместно с МОН РК и МИОР РК.
Телеканал «Balapan», входящий в состав Республиканской телерадиокорпорации «Казахстан», доступен абонентам «Отау ТВ», «Алма ТВ», «ID TV». Помимо этого телеканал будет транслироваться онлайн на YouTube-канале и официальном сайте balapan.tv, а также через мобильное приложение qazaqstan.tv. Мобильное приложение доступно в App Store и Play Market.
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