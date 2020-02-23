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вчера 22:44
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вчера 22:13
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вчера 20:32
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Онлайн-урок казахского языка прошел в Кыргызстане, Беларуси, Иране и Бельгии
БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - 22 февраля 2020 года начались дистанционные (онлайн) уроки казахского языка, организованные НАО «Фонд Отандастар», РОО «Всемирная Ассоциация казахов» и Центром «ZERDELI», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в Кыргызской Республике.
Учащиеся старших классов смогли в прямом эфире услышать преподавателя из Нур-Султана и получить важные наставления.
Необходимо отметить, что меньше месяца назад Фонд «Отандастар» предоставил Ат-Башинской школе-лицею Сокулукского района Чуйской области Кырзыстана компьютерное оборудование для проведения онлайн-уроков. Технику установили в кабинете казахского языка имени Абая.
Учащиеся пока лишь только слушают, предполагается, что следующие лекции будут проходить уже в интерактивном режиме.
Кроме Кыргызстана, открытый урок казахского языка проводился для слушателей и в других странах мира, в частности, в Беларуси, Иране и Бельгии.
В ближайшее время столичные педагоги создадут расписание онлайн-занятий, после чего их будут проводить на постоянной основе.
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