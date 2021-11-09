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Онлайн-турнир по шахматам среди осуждённых прошёл в Костанайской области

9 Ноября 2021 19:56
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Онлайн-турнир по шахматам среди осуждённых прошёл в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Осужденные, вышедшие в финал отборочных туров, представляли своё учреждение на областном уровне на онлайн-турнире по шахматам, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС Костанайской области.

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Игры были организованы посредством сайта Lichess.org («Шахматы онлайн»). Инициаторами онлайн-турнира по шахматам среди осужденных стал Совет руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ.

Первоначально, в учреждениях был проведен отборочный тур, где по итогам определили сильнейших игроков – они и стали финалистами, которые представляли свое учреждение в областном турнире.

«Техническое сопровождение было обеспечено согласно требованиям положения проведения турнира. Диалоги между осужденными были исключены, соблюдались установленные правила игры», - пояснил начальник отдела по воспитательной работе Департамента уголовно-исполнительной системы по Костанайской области, майор юстиции Айдос Рамазанов.

Все игры проводились при поддержке ОО «Федерация шахмат» Костанайской области. Судьей выступил тренер детской-юношеской спортивной школы шахмат Касаев Азат.

Победители, занявшие призовые места в областном турнире, правами начальника Департамента УИС области были награждены дипломами, а остальным участникам были вручены дипломы по номинациям и за активное участие.


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#Костанайская область   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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