Онлайн-тренинги о важности семейных ценностей прошли в алматинских вузах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - При поддержке Управления общественного развития города Алматы благотворительный фонд «Зор Рух» в рамках проекта «Отбасы институты» организовал на платформе ZOOM онлайн-лекции и онлайн семинар-тренинги по созданию семьи, по укреплению института семьи и профилактике бытового насилия для студентов высших учебных заведении города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Благотворительного фонда «Зор Рух».

Лекции и семинары на темы «Моя будущая семья», «Репродуктивное здоровье», «Экономика и семейный бюджет» провела директор Центра по изучению семейных ценностей Казахского национального университета имени аль-Фараби кандидат психологических наук Майра Кабакова.

В онлайн семинар-тренингах участвовали свыше 500 студентов КазНУ имени аль-Фараби, Казахского национального педагогического университета имени Абая, Университета «Туран», Академии «Кайнар», Казахской национальной академии имени Т. Жургенова, Казахского национального медицинского университета имени С.Д Асфендиярова, университета «Нархоз», Евразийского технологического университета.

«Семейная жизнь - это большой творческий проект! И если деятельность и общение в рамках этого важного проекта приносит удовольствие, доставляет радость, значит, вы счастливый человек», - считает руководитель отдела устойчивого развития молодежи и семьи Алматы Орынбасар Кудайбергенов.

Напомним, что цель проекта «Отбасы институты» под эгидой КГУ «Управление общественного развития города Алматы» - укрепление института семьи и профилактика бытового насилия в городе Алматы. Непосредственной реализацией данного социального заказа занимается Благотворительный фонд «Зор Рух».

Проект направлен на развитие семейно ориентированного подхода в системе социальной защиты населения, укрепление института семьи и профилактике бытового насилия. В ее рамках оказывается информационно-консультативная и ресурсная поддержка по психологическим, правовым, образовательным и другим вопросам, связанным с укреплением института семьи и профилактикой бытового насилия членам семей в городе Алматы.